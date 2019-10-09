МИД Турции пригласил послов стран - членов Совбеза ООН для информирования об операции

АНКАРА, 9 октября. /ТАСС/. Министерство иностранных дел Турции пригласило в среду послов стран - членов Совета Безопасности ООН для предоставления информации о новой операции ВС республики "Источник мира" в Сирии. Об этом сообщил журналистам официальный представитель МИД Турции Хами Аксой.

"В наше министерство были приглашены послы стран - членов Совбеза ООН для информирования об операции "Источник мира", - сказал он.

Получить оперативный комментарий посольства РФ в Турции ТАСС на данный момент не удалось.

Ранее в среду о начале операции объявил президент Турции Тайип Эрдоган.

Турция провела на территории Сирии уже две военные операции: "Щит Евфрата" и "Оливковая ветвь". В результате была создана буферная зона безопасности между пограничными городами Аазаз и Джараблус, а также оккупирован Африн.