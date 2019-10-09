Столтенберг надеется, что операция Турции в Сирии будет "соразмеренной"

РИМ, 9 октября. /ТАСС/. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг надеется, что операция Турции в Сирии будет "пропорциональной" и "соразмеренной". Об этом он заявил в среду на пресс-подходе после переговоров с премьер-министром Италии Джузеппе Конте.

"Надеюсь, что операция, начатая Турцией на севере Сирии, будет пропорциональной и соразмеренной. Мы не должны допустить никаких действий, которые бы привели к усугублению ситуации в регионе и страданию местного населения", - сказал генсек НАТО.

"В пятницу в Стамбуле я встречусь с турецким президентом [Тайипом Эрдоганом]", - сообщил Столтенберг.

Он также признал, что Турция "справедливо опасается за свою безопасность". "[Страна] пережила множество террористических атак и принимает миллионы сирийских беженцев. Нам не стоит забывать о победах, достигнутых вместе против общего врага - террористической организации "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ). Она продолжает представлять большую угрозу на Ближнем Востоке и в Северной Африке, а также всем государствам", - сказал генсек НАТО.

В среду Анкара объявила о начале проведения на севере Сирии новой военной операции под названием "Источник мира", которая началась с авиаударов ВВС республики по позициям курдских формирований. Целью проведения операции является создание на севере Сирии буферной зоны, куда, по замыслу Анкары, смогут вернуться из Турции сирийские беженцы. Буферная зона также призвана стать защитным поясом для турецкой границы. Государственное сирийское агентство SANA назвало операцию агрессией.