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Генсек ООН осудил нападение на синагогу в Германии и призвал бороться с антисемитизмом

Антониу Гутерриш выразил соболезнования родственникам погибших

ООН, 9 октября. /ТАСС/. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш решительно осудил нападение на синагогу в немецком городе Галле и подчеркнул необходимость противостоять антисемитизму. Об этом сообщил в среду заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак.

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"Генеральный секретарь ООН решительно осуждает совершенное сегодня нападение на синагогу в городе Галле, в результате которого, по сообщениям, два человека погибли, - указывается в заявлении. - Он рассматривает это как еще одно трагическое проявление антисемитизма в период, когда отмечают Йом Киппур, и считает, что необходимо самым решительным образом бороться с антисемитизмом".

Генеральный секретарь ООН выразил соболезнования родственникам погибших, правительству и народу Германии, напомнил о Плане действий ООН по сохранению религиозных святынь и подчеркнул, что "молитвы должны служить для размышлений и для мира, а не становиться ареной кровопролития".

Теги
ГерманияГутерриш, Антониу
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