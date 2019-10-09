Турция примет меры для предотвращения гибели мирных граждан при операции в Сирии

АНКАРА, 9 октября. /ТАСС/. Турция примет все необходимые меры для предотвращения гибели мирного населения в ходе новой трансграничной операции "Источник мира" в Сирии. Об этом говорится в распространенном в среду заявлении Министерства национальной обороны Турции.

"Мишенями операции будут только террористы, схроны их оружия, их транспортные средства и укрытия, как это было в предыдущих операциях "Щит Евфрата" и "Оливковая ветвь". Мы примем все необходимые меры для того, чтобы не нанести вред мирным жителям или разрушить историческое, культурное или духовное наследие нашей дружественной соседней страны", - отмечается в коммюнике.

В среду Анкара объявила о начале проведения на севере Сирии новой военной операции под названием "Источник мира", которая началась с авиаударов ВВС республики по позициям курдских формирований. Целью проведения операции является создание на севере Сирии буферной зоны, куда, по замыслу Анкары, смогут вернуться из Турции сирийские беженцы. Буферная зона также призвана стать защитным поясом для турецкой границы. Государственное сирийское агентство SANA назвало операцию агрессией.

Турция провела на территории Сирии уже две военные операции: "Щит Евфрата" и "Оливковая ветвь". В результате была создана буферная зона безопасности между пограничными городами Аазаз и Джараблус, а также оккупирован Африн.