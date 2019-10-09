Reuters: Cовбез ООН обсудит операцию Турции в Сирии в четверг

ТАСС, 9 октября. Совет Безопасности (СБ) ООН в четверг проведет встречу по ситуации в Сирии на фоне начала Турцией операции на северо-востоке САР. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники.

По их данным, встреча была запрошена Францией, Германией, Великобританией, Бельгией и Польшей.

В среду Анкара объявила о начале проведения на севере Сирии новой военной операции под названием "Источник мира", которая началась с авиаударов ВВС республики по позициям курдских формирований. Целью проведения операции является создание на севере Сирии буферной зоны, куда, по замыслу Анкары, смогут вернуться из Турции сирийские беженцы. Буферная зона также призвана стать защитным поясом для турецкой границы. Государственное сирийское агентство SANA назвало операцию агрессией.

