В Конгрессе заявили, что выход из Договора по открытому небу ослабит союз США с ЕС

ВАШИНГТОН, 9 октября. /ТАСС/. Соединенные Штаты катятся к новой гонке вооружений, и возможный выход из Договора по открытому небу (ДОН) только усложнит сотрудничество с европейскими странами. Об этом говорится в распространенном в среду письменном заявлении председателя комитета по делам вооруженных сил Палаты представителей Конгресса США Адама Смита (демократ от штата Вашингтон).

"Выход из Договора по открытому небу еще больше подорвет альянсы с нашими европейскими партнерами и союзниками", - отметил конгрессмен. Он утверждал, что выход Вашингтона из договора "сыграет на руку" российским властям.

"Мы катимся к новой гонке вооружений, и этот возможный выход [из ДОН] только усложняет тесное сотрудничество с нашими союзниками с целью привлекать Россию к ответственности", - полагает конгрессмен. Он допускает, что бывший помощник по национальной безопасности президента Джон Болтон мог предложить эту инициативу.

Смит также считает, что данное решение принимается "в обход Конгресса, без учета мнения европейских партнеров и союзников и проведения [соответствующих] межведомственных процедур". Он напомнил, что принятый Палатой представителей проект оборонного бюджета на нынешний финансовый год (начался в США 1 октября) включает положение, которое может предотвратить выход США из ДОН. "Я настоятельно призываю администрацию [США] пересмотреть это решение и проконсультироваться с Госдепартаментом и Пентагоном, а также нашими партнерами и союзниками в Европе, чтобы осознать всю ценность договора о глобальной безопасности", - заключил председатель комитета.

Во вторник телекомпания CNN сообщила, что американские власти, как ожидается, в скором времени официально объявит о планах выхода из ДОН. Представители руководства фракций Демократической партии в Сенате и Палате представителей Конгресса США призвали во вторник госсекретаря Майкла Помпео и министра обороны Марка Эспера отказаться от планов возможного выхода из договора.

О Договоре

Многосторонний Договор по открытому небу, подписанный 24 марта 1992 года в Хельсинки представителями 23 государств - членов Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), был разработан при активном участии Москвы. По оценке МИД РФ, ДОН является важной мерой укрепления доверия и безопасности. Вступление в силу ДОН (наряду с Договором об обычных вооруженных силах в Европе и Венским документом 1999 года) практически завершило формирование режима укрепления доверия и транспарентности в области обычных вооружений на евро-атлантическом пространстве.

Вашингтон уже на протяжении нескольких лет обвиняет Москву в избирательном выполнении ДОН и нарушении ряда положений данного многостороннего соглашения. Россия также предъявляет США претензии, относящиеся к имплементации ДОН. В 2017 году Вашингтон объявил о введении определенных ограничений в отношении российских наблюдательных полетов над американской территорией в рамках ДОН, Москва вскоре ответила зеркально.