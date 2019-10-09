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Нетаньяху осудил нападение на синагогу в Германии

Премьер-министр Израиля также призвал к борьбе с антисемитизмом

ТЕЛЬ-АВИВ, 9 октября. /ТАСС/. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху осудил в среду нападение на синагогу в германском Галле и призвал власти Германии бороться с антисемитизмом.

"Террористический акт против общины немецкого города Галле в Судный день, самый святой день для нашего народа, является еще одним проявлением роста антисемитизма в Европе. Я призываю власти Германии продолжать решительные действия против проявлений антисемитизма", - цитирует высказывания премьера его канцелярия.

"От имени израильского народа выражаю соболезнования семьям погибших и желаю скорейшего выздоровления раненым", - добавил Нетаньяху.

Ранее в среду у синагоги в Галле произошла стрельба, в результате которой погибли два человека, еще двое получили ранения. Подозреваемый задержан. Нападение произошло в Судный день (Йом кипур) - день поста, покаяния и отпущения грехов в иудаизме.

Теги
ИзраильНетаньяху, Биньямин
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