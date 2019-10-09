NYT: США вывели из района операции турецких войск более 50 своих военнослужащих

НЬЮ-ЙОРК, 9 октября. /ТАСС/. США вывели от 50 до 100 своих военнослужащих из приграничного района в Сирии, где началась операция турецких войск против курдских формирований. Об этом сообщила в среду газета The New York Times со ссылкой на американские военные источники. Как отметила газета, "американские военные представители заявили, что США не оказывают помощи ни одной из противоборствующих сторон".

"Давно планировавшиеся меры Турции по ликвидации взаимодействовавших с американцами курдских формирований в северо-восточной Сирии резко активизировались после того, как президент США Дональд Трамп дал добро на проведение этой операции в ходе телефонного разговора с воскресенье с президентом Турции Тайипом Эрдоганом, - сообщила газета. - Эта операция может привести к тому, что в продолжающемся уже восемь лет конфликте в Сирии возникнет новый опасный фронт, где союзники США будут противостоять друг другу, а угроза межконфессионального кровопролития усилится".

В среду Анкара объявила о начале проведения на севере Сирии новой военной операции под названием "Источник мира", которая началась с авиаударов ВВС республики по позициям курдских формирований. Целью проведения операции является создание на севере Сирии буферной зоны, куда, по замыслу Анкары, смогут вернуться из Турции сирийские беженцы. Буферная зона также призвана стать защитным поясом для турецкой границы. Государственное сирийское агентство SANA назвало операцию агрессией.

В четверг по запросу Франции, Германии, Великобритании, Бельгии и Польши СБ ООН проведет заседание, посвященное ситуации в Сирии.