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Военная операция Турции на севере Сирии
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В СДС заявили о пяти погибших мирных жителях при операции Турции в Сирии

"Силы демократической Сирии" также сообщили о гибели трех бойцов
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© AP Photo/Lefteris Pitarakis

ТАСС, 9 октября. Арабо-курдская вооруженная коалиция "Силы демократической Сирии" (СДС) заявила, что в результате бомбардировки Турцией пограничных городов Сирии погибли пять мирных жителей и десятки получили ранения. Об этом сообщило в среду агентство Reuters.

СДС также сообщили о гибели трех бойцов.

Между тем, как сообщает Agence France-Presse со ссылкой на правозащитников, жертвами действий Турции стали по меньшей мере 11 человек, в том числе восемь гражданских лиц. Официально эта информация не подтверждена.

Вооруженные силы Турции начали в среду новую, третью по счету, трансграничную операцию к востоку от реки Евфрат в Сирии. Как объявил президент республики Тайип Эрдоган, новая операция получила название "Источник мира". По заверениям Анкары, она нацелена на создание зоны безопасности вдоль турецко-сирийской границы, куда в будущем смогут вернуться до 3 млн беженцев. Государственное сирийское агентство SANA назвало операцию агрессией.

Теги
СирияТурцияВоенная операция Турции на севере Сирии
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Военная операция Турции на севере Сирии
Турция приступила к наземному этапу операции "Источник мира"
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