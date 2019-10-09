Могерини: операция Турции в Сирии может помешать началу работы конституционного комитета

БРЮССЕЛЬ, 9 октября. /ТАСС/. Военная операция Турции на севере Сирии может помешать началу работы конституционного комитета и еще больше отсрочить политическое урегулирование кризиса. Об этом заявила верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини, выступая на слушаниях в Европарламенте в среду.

"Военная операция на севере Сирии может помешать запуску работы конституционного комитета, что приведет к дальнейшему осложнению и затягиванию политического процесса по урегулированию кризиса", - сказала она.

Она повторила озвученный ранее главой Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером призыв к немедленному прекращению операции. Она также подчеркнула, что намерение Анкары создать вдоль турецкой границы с Сирией "зону безопасности" и выселить туда сирийских мигрантов, находящихся в Турции, идет вразрез с базовыми гуманитарными нормами и полностью неприемлемо для ЕС.

Могерини пообещала, что ситуация вокруг военной операции Турции и ситуация в Сирии в целом будет подробно рассмотрена на плановой встрече глав МИД ЕС в Люксембурге 14 октября, на которую приглашен спецпосланник ООН по Сирии Гейр Педерсен.

В среду Анкара объявила о начале проведения на севере Сирии новой военной операции под названием "Источник мира", которая началась с авиаударов ВВС республики по позициям курдских формирований. Цель операции - создание там буферной зоны, куда, по замыслу Анкары, смогут вернуться из Турции сирийские беженцы. Государственное сирийское агентство SANA назвало операцию агрессией.