CNN: США и их союзники не могут бороться против ИГ в Сирии из-за операции Турции

НЬЮ-ЙОРК, 9 октября. /ТАСС/. Группа стран во главе с США лишилась возможность осуществлять операции против террористической группировки "Исламское государство" в Сирии (ИГ, запрещена в РФ) из-за военных действий, которые начала на севере республики Турция. Об этом сообщил в среду американский телеканал CNN.

По словам его источников из числа официальных лиц США, действия Анкары оказали "негативное воздействие" на операции коалиции против ИГ. "Они фактически прекращены", - сказал он.

Как отмечает телеканал, турецкие силы наносят удары по позициям поддерживаемой США арабо-курдской вооруженной коалиции "Силы демократической Сирии" (СДС). Формирования последней в связи с этим также приостановили борьбу против боевиков ИГ. Кроме того, у них возникли сложности с тем, что касается охраны находящихся под стражей боевиков.

В среду Турция объявила о начале проведения на севере Сирии новой военной операции под названием "Источник мира", которая началась с авиаударов ВВС республики по позициям курдских формирований. Целью проведения операции является создание на севере Сирии буферной зоны, куда, по замыслу Анкары, смогут вернуться из Турции сирийские беженцы. Буферная зона также призвана стать защитным поясом для турецкой границы. Государственное сирийское агентство SANA назвало операцию агрессией.