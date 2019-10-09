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Военная операция Турции на севере Сирии
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Трамп и Джонсон считают, что действия Турции могут спровоцировать гуманитарную катастрофу

Глава Белого дома и премьер-министр Великобритании провели телефонные переговоры

ЛОНДОН, 9 октября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон обеспокоены началом турецкой военной операции в Сирии и считают, что она может спровоцировать гуманитарную катастрофу в регионе. Об этом говорится в заявлении, распространенном в среду вечером канцелярией Джонсона на Даунинг-стрит,10 по итогам его телефонного разговора с президентом США.

"Сегодня вечером у премьер-министра состоялся разговор с президентом Трампом. Лидеры выразили серьезные опасения по поводу турецкого вторжения в северо-восточную часть Сирии и риска гуманитарной катастрофы в регионе", - говорится в документе.

Ранее глава МИД Великобритании Доминик Рааб сказал, что, начав "в одностороннем порядке военные действия", Анкара может дестабилизировать обстановку на Ближнем Востоке и свести на нет успехи, достигнутые в борьбе с террористической группировкой "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ).

В среду Турция объявила о проведении на севере Сирии военной операции под названием "Источник мира" с целью создания буферной зоны, куда, по замыслу Анкары, будут перемещены с турецкой территории сирийские беженцы.

Теги
СирияТурцияТрамп, ДональдДжонсон, БорисВоенная операция Турции на севере Сирии
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