Советник Эрдогана: США и Турция достигли полного понимания относительно операции в Сирии

НЬЮ-ЙОРК, 9 октября. /ТАСС/. Президент Турции Тайип Эрдоган ранее разъяснил своему американскому коллеге Дональду Трампу все подробности, касающиеся операции, которую Анкара проводит на севере Турции. С таким утверждением выступила в среду в эфире телеканала CNN старший советник турецкого лидера Гюльнур Айбет.

"Президенты Трамп и Эрдоган достигли полного понимания относительно того, в чем именно состоит суть этой операции", - подчеркнула она, отметив, что лидеры "встретятся в Вашингтоне 13 ноября для обсуждения дополнительных деталей". По словам Айбет, Трамп "знает, каковы цели этой операции".

По словам Айбет, Трамп и Эрдоган, в частности, обсудят вопросы, касающиеся содержания под стражей боевиков, воевавших на стороне террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ), а также касающиеся этого "обязательства мирового сообщества". Айбет заострила внимание на том, что и Анкара, и Вашингтон согласны с тем, что "иностранных боевиков из Европы должны вернуть в страны, откуда они прибыли".

Советница Эрдоган подчеркнула, что между Трампом и Эрдоганом есть "ясное понимание" относительно операции в Сирии. "Не знаю, что президент Трамп имел в виду во всех этих сообщениях в Twitter, он, очевидно, обеспокоен рамками [операции], - добавила Айбет. - Но он знает, каковы цели этой операции".

Трамп ранее заявлял в Twitter, что США могут ввести санкции против Турции в ответ на "необоснованные и ненужные боевые действия". Он также подчеркивал, что Вашингтон оказывает поддержку сирийским курдам.

В среду Турция объявила о начале проведения на севере Сирии новой военной операции под названием "Источник мира", которая началась с авиаударов ВВС республики по позициям курдских формирований. Целью проведения операции является создание на севере Сирии буферной зоны, куда, по замыслу Анкары, смогут вернуться из Турции сирийские беженцы. Буферная зона также призвана стать защитным поясом для турецкой границы. Государственное сирийское агентство САНА назвало операцию агрессией.