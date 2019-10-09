Источник: Чавушоглу и Помпео провели переговоры на фоне операции Турции в Сирии

АНКАРА, 9 октября. /ТАСС/. Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу и госсекретарь США Майкл Помпео провели в среду телефонные переговоры на фоне операции ВС республики "Источник мира" в Сирии. Об этом сообщил ТАСС источник в турецком внешнеполитическом ведомстве.

"Наш министр провел переговоры с госсекретарем США Майклом Помпео", - сказал он, отказавшись привести подробности беседы политиков.

В среду Анкара объявила о начале проведения на севере Сирии новой военной операции под названием "Источник мира", которая началась с авиаударов ВВС республики по позициям курдских формирований. Целью проведения операции является создание на севере Сирии буферной зоны, куда, по замыслу Анкары, смогут вернуться из Турции сирийские беженцы. Буферная зона также призвана стать защитным поясом для турецкой границы. Государственное сирийское агентство SANA назвало операцию агрессией.

Турция провела на территории Сирии уже две военные операции: "Щит Евфрата" и "Оливковая ветвь". В результате была создана буферная зона безопасности между пограничными городами Аазаз и Джараблус, а также оккупирован Африн.