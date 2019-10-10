Пенс заявил, что не против публикации стенограмм своих разговоров с Зеленским

НЬЮ-ЙОРК, 10 октября. /ТАСС/. Вице-президент США Майкл Пенс не возражает против публикации стенограмм его телефонных разговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом заявил в среду Пенс, отвечая на вопросы журналистов во время поездки в штат Айова.

"Я бы не возражал против этого, мы обсуждаем это в настоящий момент с юрисконсультом Белого дома", - цитирует пресс-пул Белого дома ответ вице-президента США на соответствующий вопрос.

Пенс заверил, что президент Дональд Трамп во время июльской беседы по телефону не оказывал давления на Зеленского и сосредоточивал свое внимание на увеличении поддержки Украины со стороны стран Европы и на продолжении Киевом курса реформ, призванных "покончить с эпохой коррупции" в этом государстве. "Я горжусь тем, что в отличие от предыдущей администрации [Барака Обамы] мы [администрация Трампа] предоставили военную поддержку Украине. Администрация Обамы помогала [Киеву] в буквальном смысле подушками и одеялами после того, как Россия вторглась в Крым, по сути инициировав и поддержав военные действия на востоке Украины", - утверждал вице-президент США.

Ему был задан вопрос, были ли сотрудники администрации США в курсе того, что одной из причин задержки предоставления американской военной и финансовой помощи Киеву было желание Трампа добиться проведения расследования действий бывшего вице-президента Джозефа Байдена и его сына Хантера на Украине. "Я могу сказать лишь то, что все внутренние дискуссии между президентом и его командой, контакты моего аппарата с Украиной были целиком сосредоточены на таких более широких вопросах, как европейская поддержка и коррупция", - ответил Пенс.

Он заверил, что данные дискуссии "никоим образом не связаны с весьма обоснованным беспокойством американского народа коррупцией, которая творилась во время выборов 2016 года" в США.