Bloomberg: Трамп заставлял Тиллерсона помочь прекратить дело против клиента Джулиани

НЬЮ-ЙОРК, 10 октября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп оказывал давление на Рекса Тиллерсона, когда тот занимал пост госсекретаря, чтобы убедить Министерство юстиции страны прекратить дело против ирано-турецкого предпринимателя Резы Зарраба, интересы которого представлял личный адвокат главы государства Рудольф Джулиани. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на три источника.

По их данным, Трамп изложил свое требование Тиллерсону на встрече в Овальном кабинете Белого дома в 2017 году. Госсекретарь США категорически отказался, аргументировав свою позицию тем, что подобный шаг станет вмешательством в следствие по делу бизнесмена, обвинявшегося в нарушении санкций США против Ирана. Тиллерсон повторил свои доводы в разговоре с руководителем аппарата сотрудников Белого дома (на тот момент Джоном Келли) после окончания совещания в Овальном кабинете. Остальные должностные лица, присутствовавшие на совещании, были шокированы ультимативным тоном президента США.

Обвинения против Зарраба рассматривал федеральный суд Нью-Йорка. Интересы предпринимателя представляли Джулиани и бывший генеральный прокурор США Майкл Мукасей. Джулиани, согласно публикации, лично признавал, что обращался к властным структурам США с целью добиться внесудебного урегулирования претензий к своему клиенту. Минюст в данном случае был готов довести дело Зарраба до конца.

Бизнесмен проходил по тому же делу, что и заместитель председателя турецкого Halkbank Хакан Атилла. В январе 2018 года жюри присяжных федерального суда на Манхэттене признало Атиллу виновным в том, что он оказывал помощь в переводе средств, полученных Ираном от продажи нефти и газа. Зарраб раскрыл следствию схему доставки в Иран денежных средств путем незаконной продажи золота банком Halkbank в Дубай и признал себя виновным в нарушении санкций против Ирана. 16 мая 2018 года его приговорили к трем годам тюремного заключения.

Анкара неоднократно выступала с критикой в адрес Вашингтона из-за этого дела. Турецкие власти отмечали, что дело против Атиллы нанесло серьезный ущерб отношениям между Анкарой и Вашингтоном. Президент Турции Тайип Эрдоган называл судебный процесс над банкиром в США попыткой оказания давления на республику.