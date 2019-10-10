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WP: экс-посол США в Киеве даст показания в Конгрессе, несмотря на запрет Белого дома

Перед законодателями по теме телефонного разговора Дональда Трампа с украинским президентом выступил только экс-спецпредставитель по Украине Курт Волкер

ВАШИНГТОН, 10 октября. /ТАСС/. Бывший посол США в Киеве Мари Йованович, как ожидается, 11 октября все же даст показания в Палате представителей Конгресса, несмотря на отказ Белого дома сотрудничать с демократами в расследовании дела об импичменте президенту Дональду Трампу. Об этом сообщает газета The Washington Post со ссылкой на помощника одного из конгрессменов.

"Йованович и ее адвокат "на борту", - отметил источник издания. Попытки связаться с экс-послом в среду не увенчались успехом. Вместе с тем, остается открытым, запретит ли Госдепартамент Йованович давать показания, как это произошло с послом США при ЕС Гордоном Сондландом. Пока перед законодателями по теме телефонного разговора Трампа с украинским президентом Владимиром Зеленским выступил только экс-спецпредставитель по Украине Курт Волкер.

"Конгрессмены хотят задать Йованович вопросы о ее взаимодействии с адвокатом [Трампа] Рудольфом Джулиани, самим Трампом и другими лицами, имеющими отношение к расследованию", - отмечает издание. Посол была отозвана из Киева в мае, на два месяца раньше запланированного срока.

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США
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