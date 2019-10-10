СМИ: в столкновениях в районе сирийского Рас-эль-Айна погибли 14 турецких военных

ТАСС, 10 октября. 14 турецких военнослужащих погибли в ходе боев с формированиями курдской коалиции "Силы демократической Сирии" (СДС) в районе города Рас-эль-Айна в сирийской провинции Хасеке. Об этом сообщил в четверг телеканал Al Mayadeen со ссылкой на курдские источники. По их утверждению, СДС успешно отражают наступление турецкой армии восточнее Рас-эль-Айна.

Ранее в четверг СДС заявили, что подбили четыре турецких танка на подступах к сирийскому городу Телль-Абъяду, в результате чего погибли пять военнослужащих.

Со своей стороны Минобороны Турции в распространенном в четверг коммюнике подчеркнуло, что турецкие вооруженные силы в ходе новой трансграничной операции захватили все обозначенные цели.

9 октября Анкара объявила о проведении на севере Сирии операции "Источник мира", которая началась с авиаударов ВВС республики по позициям курдских формирований. Целью операции является создание там буферной зоны, которая должна стать защитным поясом для турецкой границы и куда, по замыслу Анкары, смогут вернуться из Турции сирийские беженцы. Сирийское государственное агентство SANA назвало операцию агрессией, мировое сообщество осудило действия Анкары. Великобритания, Германия и Франция запросили проведение заседания Совета Безопасности ООН.