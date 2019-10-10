КНДР назвала провокацией испытание США межконтинентальной баллистической ракеты

ТАСС, 10 октября. КНДР считает серьезной провокацией в отношении себя проведенные в текущем месяце Пентагоном испытания межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) Minuteman III. Об этом говорится в заявлении представителя МИД народной республики, распространенном в четверг агентством ЦТАК.

"Запуск Соединенными Штатами МБР был, очевидно, осуществлен с целью оказать давление на нас. Мы можем ответить на таком же уровне, однако воздерживаемся от этого. Это серьезная провокация", - указывается в документе.

2 октября КНДР сообщила об успешном испытании баллистической ракеты подводных лодок типа "Пуккыксон-3" ("Полярная звезда - 3"). Она пролетела 450 км и достигла высоты в 910 км, но, как отмечают в Пхеньяне, могла бы преодолеть большее расстояние, если бы пуск был осуществлен под оптимальным углом.

В тот же день Министерство обороны США провело четвертый с начала года пуск МБР Minuteman III, чтобы проверить надежность ее систем. Учебная головная часть ракеты преодолела расстояние около 6,75 тыс. км и поразила цель в районе атолла Кваджалейн (Маршалловы Острова) в Тихом океане.