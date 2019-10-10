Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

КНДР назвала провокацией испытание США межконтинентальной баллистической ракеты

В МИД республики заявили, что Пхеньян мог бы ответить "на таком же уровне"

ТАСС, 10 октября. КНДР считает серьезной провокацией в отношении себя проведенные в текущем месяце Пентагоном испытания межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) Minuteman III. Об этом говорится в заявлении представителя МИД народной республики, распространенном в четверг агентством ЦТАК.

"Запуск Соединенными Штатами МБР был, очевидно, осуществлен с целью оказать давление на нас. Мы можем ответить на таком же уровне, однако воздерживаемся от этого. Это серьезная провокация", - указывается в документе.

2 октября КНДР сообщила об успешном испытании баллистической ракеты подводных лодок типа "Пуккыксон-3" ("Полярная звезда - 3"). Она пролетела 450 км и достигла высоты в 910 км, но, как отмечают в Пхеньяне, могла бы преодолеть большее расстояние, если бы пуск был осуществлен под оптимальным углом.

В тот же день Министерство обороны США провело четвертый с начала года пуск МБР Minuteman III, чтобы проверить надежность ее систем. Учебная головная часть ракеты преодолела расстояние около 6,75 тыс. км и поразила цель в районе атолла Кваджалейн (Маршалловы Острова) в Тихом океане.

Теги
СШАКНДРМаршалловы Острова
Реклама на ТАСС
Военная операция Турции на севере Сирии
СМИ: вооруженная сирийская оппозиция присоединилась к операции ВС Турции
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС