Зеленский не намерен приглашать в Киев Штайнмайера для разъяснения его формулы

КИЕВ, 10 октября. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский не считает необходимым приглашать президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера на Украину для разъяснения предложенной им формулы по предоставлению особого статуса Донбассу. Он заявил об этом в четверг на встрече с прессой, добавив, что подобная просьба с его стороны может быть истолкована как попытка давления на политических противников, в том числе бывшего украинского президента Петра Порошенко.

"Я думаю, что если он (Штайнмайер - прим. ТАСС) приедет, то это будет с моей стороны давление на бывшую власть, а я не хочу этого делать", - сказал Зеленский. Он заявил, что президент ФРГ, в прошлом глава германского МИД, был шокирован критикой, прозвучавшей в адрес Зеленского со стороны ряда украинских политиков после того, как в начале этого месяца власти Киева признали "формулу Штайнмайера". По его данным, президент ФРГ заявил, что дискуссия на Украине его немного удивляет, поскольку одним из участников [переговоров] был бывший президент.

Зеленский также напомнил, что закон об особом статусе Донбасса действителен до 31 декабря. "После 31 декабря закон действовать не будет. Нужен ли нам закон об особом статусе, в который будет имплементирована "формула Штайнмайера", мы решим", - сказал он.

"Формула Штайнмайера" - это ключик, и он идет в одном кейсе с тем, что обсуждают на улицах - "формула Штайнмайера" и отвод войск", - пояснил президент. При этом он считает, что информационно его команда проиграла, не объяснив людям, в чем смысл достигнутых в Минске договоренностей о "формуле Штайнмайера" и разведении сил. "Мы действительно недокоммуницировали с людьми. И это правда, это ошибка", - сказал президент, добавив, что не считает , что реализация "формулы" приведет к внутреннему конфликту на Украине.