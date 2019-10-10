Зеленский заявил, что не будет силой вытеснять националистов, занявших Золотое

КИЕВ, 10 октября. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не намерен применять силу против вооруженных националистов, прорвавшихся в район города Золотое Луганской области, где должен был еще в понедельник начаться отвод войск от линии соприкосновения в Донбассе.

"Я согласен, что коммуникация была слабая, я знаю, что подогревают многих людей... Но мы все друг другу должны помогать, чтобы прекратить войну. По-другому не будет. Поэтому надо говорить с ветеранами, говорить с теми, кто уже Золотом есть. Кто они, вы знаете. Надо говорить", - сказал глава государства, отметив, что о силовых методах речь не идет.

Вместе с тем Зеленский раскритиковал тех, кто сейчас уже не находится на военной службе, но имеет при себе оружие. Если там есть ветераны, я уважаю их, но если они приехали, если они вооружены, это неправильно, - сказал он. - Как ты можешь стрелять? Ты же не военный сейчас".

По его словам, в настоящий момент в Золотом есть представители полиции, разведки, службы безопасности, "ситуация с безопасностью полностью находится под контролем".

В среду украинские националисты прорвались через блокпост полиции в районе города Золотое. В стычках с ними пострадал один представитель правоохранительных органов Украины. Двое националистов были задержаны. Тем не менее автоколонна из двух десятков машин в итоге была пропущена, и националисты сумели добраться до места, где заняли несколько пустых домов, заявляя, что не допустят разведения сил в Донбассе.