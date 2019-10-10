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WSJ: в США задержали двух выходцев из СССР, помогавших Джулиани в деле Байдена

Лев Парнас и Игорь Фруман предстанут перед судом в течение суток

НЬЮ-ЙОРК, 10 октября. /ТАСС/. Власти США задержали двух выходцев из СССР, которые, предположительно, содействовали адвокату американского лидера Рудольфу Джулиани в том, что касается проведения на Украине расследования в отношении сына бывшего вице-президента США Джозефа Байдена. Об этом сообщила в четверг газета The Wall Street Journal.

По словам ее источников, два жителя штата Флорида Лев Парнас и Игорь Фруман были задержаны в среду вечером в штате Вирджиния. Их обвиняют в нарушении правил финансирования предвыборной кампании, однако каких именно, пока не уточняется. Как ожидается, они предстанут перед судом в течение суток.

Издание отмечает, что Парнас и Фруман родились в Советском Союзе и позже переехали в США. Они ранее якобы перечислили более $300 тыс. на счета политических комитетов, выступающих в поддержку президента США Дональда Трампа и республиканцев. По данным агентства Associated Press (АP), Парнас и Фруман установили связи с руководством Республиканской партии и встречались с Трампом в Белом доме и поместье президента США Мар-а-Лаго.

Джулиани оказался в центре внимания СМИ после того, как в Вашингтоне начался крупный скандал из-за утверждений об оказании Трампом во время телефонного разговора давления на президента Украины Владимира Зеленского с целью побудить Киев помочь главе вашингтонской администрации переизбраться на второй срок в 2020 году. Высказывались предположения, что американский лидер добивался от своего украинского коллеги расследования действий сына Байдена в обмен на оказание Киеву финансовой и военной помощи. Палата представителей Конгресса, контролируемая Демократической партией, объявила на основании таких подозрений о запуске процедуры импичмента в отношении республиканца Трампа.

Белый дом обнародовал стенограмму июльской беседы лидеров США и Украины. Выяснилось, что Трамп не добивался от Зеленского расследования в отношении Хантера Байдена. Министерство юстиции США, которое одновременно выполняет функции генеральной прокуратуры, не нашло в содержании телефонного разговора нарушений национального законодательства, а также оснований для проведения дальнейшего расследования.

Байден сейчас является наиболее вероятным конкурентом Трампа на предстоящих в ноябре 2020 года президентских выборах. Поэтому, по мнению демократов, Трамп, оказывая давление на Зеленского, по сути, стремился заручиться поддержкой Киева в попытке переизбраться на второй срок.

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США
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