Побил рекорд Лукашенко. Зеленский больше восьми часов общался с прессой

Накануне пресс-секретарь украинского лидера Юлия Мендель пообещала, что общение Зеленского с представителями СМИ продлится не менее 10 часов. Она также сообщила, что на встречу было аккредитовано около 300 журналистов.

Широкая публика могла посмотреть пресс-конференцию в эфире ведущих украинских телеканалов. Общение происходило в основном на украинском языке, хотя время от времени вопросы и ответы звучали также по-русски и по-английски.

Если сам формат был относительно новым (он напоминал пресс-завтрак, только очень сильно растянутый во времени), то содержание беседы, как нетрудно было предугадать, оказалось вполне традиционным: журналистов интересовали вопросы, связанные с урегулированием в Донбассе, борьбой против коррупции, отношениями между властью и олигархами, расследованием громких уголовных дел... Соответственно, не блистали новизной и ответы Зеленского: во многом он повторял тезисы, которые прежде уже озвучивал в ходе предвыборной кампании и за четыре с лишним месяца пребывания на посту президента. Если же и высказывал что-то новое, как, например, желание обсудить "судьбу Крыма" в "нормандском формате", то звучало это несколько наивно, если не сказать невпопад.

О своей миссии

В самом начале встречи Зеленский так сформулировал свою миссию на посту главы государства: "Главная моя цель - я хочу прекратить войну, я думаю, именно это моя миссия".

Он также заявил, что против введения на Украине военного положения и вообще против попыток решать проблемы Донбасса и Крыма военным путем. "Если мы говорим про людей и территории, то первый приоритет - это люди, второй - территории", - сказал украинский лидер.

"Вы помните, когда прошлый президент пытался ввести военное положение? Вы помните, что было с людьми, как они реагировали. Страх. Хаос. Вы что, хотите хаоса?" - воскликнул Зеленский в свойственной для него манере отвечать вопросом на вопрос.

"Вы знаете, что я шел (на выборы - прим. ТАСС) как президент мира, я хочу закончить войну, - сказал Зеленский. - Общество не голосовало за президента, который придет и скажет, что у нас военное положение, у нас война, мы будем воевать, у нас армия готова, мы пойдем на Донбасс войной, мы заберем войной свои территории".

"Если вы такое скажете, то мы должны идти войной на Крым, несмотря на то, что наша армия не готова", - продолжил президент Украины. И добавил: "Дело не в армии - я как президент не готов терять людей".

О разведении сил

Перейдя затем к конкретным шагам по урегулированию конфликта в Донбассе, украинский лидер подчеркнул, что разведение сил в районе населенных пунктов Петровское и Золотое, договоренность о котором была достигнута на заседании контактной группы в Минске 1 октября, должно проводиться лишь одновременно. "Петровское и Золотое - одновременно. Нет такого, что сначала Петровское, а потом Золотое. Или сначала Золотое, а потом Петровское", - сказал Зеленский.

При этом он напомнил о позиции Киева, которая заключается в том, что возможность отвода войск в этих населенных пунктах будет реализована только при условии соблюдения тишины в течение не менее семи дней. По словам украинского президента, в Петровском это условие соблюдено, в Золотом - нет.

Зеленский подчеркнул, что Донецкая и Луганская народные республики (ДНР и ЛНР) "должны гарантировать" разведение сил и заметил: "Пока туда будут приезжать разные люди с обеих сторон, которые не хотят разведения и будут случайно постреливать, разведения не будет". Он предпочел не упоминать, что начало разведения сил уже третий день подряд срывается по вине именно украинских радикалов, которые устраивают провокации в районе Золотого, чтобы воспрепятствовать "сдаче украинских территорий".

Зато президент Украины не упустил случая покритиковать своего предшественника Петра Порошенко, который выступает против отвода войск и "немного подталкивает людей" к новому "майдану", то есть массовым выступлениям наподобие тех, что в 2014 году привели к государственному перевороту, именуемому на Украине "революцией достоинства".

Как заявил в четверг руководитель представительства ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) гвардии полковник Михаил Филипоненко, третья попытка начать разведение сил в районе Золотого была сорвана по вине украинской стороны. "Украинская сторона не предпринимает даже попыток к разведению сил и средств на участке "Золотое", - сказал он.

Аналогичная ситуация сложилась и в районе Петровского, сообщил руководитель представительства ДНР в СЦКК Руслан Якубов. По его словам, ДНР, тем не менее, готова повторить попытку в пятницу.

Находящийся в Ашхабаде министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, которого журналисты попросили прокомментировать ситуацию, подчеркнул, что в ходе ранее состоявшихся переговоров соблюдение семидневного перемирия для разведения сил у Золотого и Петровского не было озвучено как условие для этого процесса. "Никаких семидневных ультиматумов никто никому не выдвигал", - подчеркнул он. "Вижу в этом только одну причину: кто-то не хочет или не может выполнять то, о чем договорились", - добавил Лавров.

О нормандском формате

Отвечая на уточняющие вопросы журналистов, Зеленскому пришлось признать, что без разведения сил в Донбассе не будет и саммита "нормандской четверки", проведения которого так добивается украинский президент.

"Не будет разведения - не будет "нормандского формата". Вот и все. Теперь это зависит и от нашей стороны", - сказал он.

Свое стремление поскорее организовать саммит в нормандском формате украинский лидер объяснил следующим образом: "Все говорят, а куда ты так быстро рвешься, зачем ты рвешься в "нормандский формат". Я рвусь, потому что считаю каждый день. Такая статистика. Два дня - один человек погиб. Так мне надо спешить или не надо?"

Он сообщил, что у него есть разные варианты даты проведения саммита, но все они нуждаются в согласовании с Берлином и Парижем, которые затем будут согласовывать эти варианты с Москвой. Зеленский также рассказал о своем намерении обсудить в ходе саммита тему возможного ввода в Донбасс миротворческих сил, что изначально не было предусмотрено минскими соглашениями. При этом он напомнил о позиции Киева, которая была сформулирована еще Порошенко: миротворцы должны размещаться на границе с РФ.

По словам украинского президента, он станет искать иные способы решения конфликта в Донбассе, если почувствует отсутствие прогресса в рамках "нормандского формата". "Если у нас в целом не получится диалог, если мы не сможем [договориться] в "нормандском формате", и я это почувствую , что нет диалога, - дела не будет. Если я почувствую, что все готовы что-то делать, чтобы прекратить войну, мы будем это делать, и мы будем говорить про формат выведения войск. Если я почувствую, что нет, я вернусь к вам, и мы больше никогда не будем идти по этому плану", - сказал Зеленский журналистам.

По мнению главы МИД РФ, "украинская сторона требует проведения нормандского саммита, чтобы пересмотреть договоренности предыдущих встреч лидеров России, Украины, Германии и Франции". "Это будет просто ударом по репутации "нормандской четверки", и мы сделаем все, чтобы этого не допустить", - подчеркнул Лавров. "Складывается впечатление, что и подписание "формулы Штайнмайера" с какими-то непонятными оговорками, и то, что происходит с разведением - неразведением сил и средств в Петровском и Золотом, - все это связано с тем, чтобы обострить тему проведения саммита в нормандском формате ради проведения самого саммита", - добавил он.

Как подчеркнул в четверг помощник президента РФ Юрий Ушаков, о конкретных сроках проведения встречи лидеров "нормандской четверки" можно будет договариваться лишь после разведения сил на участках в Золотом и Петровском, а также согласования проекта решений, которые планируется принять на этом саммите. "Без тщательной подготовки, мы считаем, такой саммит не принес бы необходимых результатов, а наоборот, дал бы какой-то неправильный сигнал", - сказал Ушаков журналистам. По его словам, "саммит ради саммита не нужен", необходимы "конкретные результаты по реализации минских соглашений".

О Крыме

В ходе пресс-марафона Зеленский рассказал также, что намерен на саммит в "нормандском формате" вынести вопрос о Крыме, так как не видит другой площадки, где можно было бы его обсуждать.

"Для меня "нормандский формат" - это возможность обсуждения вопроса возвращения Крыма, потому что сейчас не существует места, где обсуждается этот вопрос, кроме наших западных партнеров", - сказал он.

Перед тем Зеленский уже заявлял, что Украина намерена вернуть Крым с помощью международных партнеров, однако аналога "формулы Штайнмайера", которая сформулирована для решения конфликта в Донбассе, для этого процесса не имеет. В целом Зеленский называл крымский вопрос "сложной историей".

Заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко назвал нереалистичным намерение президента Украины использовать нормандский формат для обсуждения ситуации вокруг Крыма. "Нормандский формат был создан для решения конфликта на юго-востоке Украины. Для каких-то других вещей он не предназначен. Желания президента Украины немного не соответствуют тем реалиям, которые сложились за последние пять лет, прошедшие с момента создания формата", - сказал он.

"Тему Крыма мы обсуждать нигде не будем: ни в нормандском формате, ни на каких-либо других площадках. Этот вопрос для нас закрыт навсегда", - добавил Руденко.

"Хорошо, что Зеленский понимает, что саммит "нормандской четверки" станет возможен только после завершения разведения сил в Петровском и Золотом. Плохо, что не понимает, что ни в нормандском, ни в любом другом формате или неформате вопрос Крыма не обсуждается", - прокомментировал в свою очередь высказывания украинского президента директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков.

"Более того, если Зеленский попытается на саммите "нормандской четверки" даже просто заговорить о Крыме, это приведет к немедленному прекращению переговоров, - отметил эксперт, близкий к переговорному процессу по урегулированию на Украине. - Такие неуместные и непрофессиональные "креативы" этого молодого человека, как называет его [президент Белоруссии] Александр Лукашенко, могут просто разрушить нормандский формат".

О встрече с Путиным

Президент Украины повторил ранее сделанное высказывание о своем желании "посмотреть в глаза" российскому лидеру Владимиру Путину, однако заметил, что пока такое желание возможно реализовать лишь в ходе встречи в нормандском формате.

"Пока мы говорим только о нормандском формате. <...> Нам надо смотреть друг другу в глаза, понять, кто что хочет и какие реальные шаги, когда и как мы можем закончить войну. Мы очень хотим. Если вы тоже - давайте встречаться. Встречаться мы можем в двух форматах - нормандском формате и в ходе прямой встречи с президентом России. Про встречу с президентом Российской Федерации никто не говорит, потому что все против", - сказал Зеленский.

При этом он не уточнил, кто именно против его встречи с Путиным, но выразил готовность продолжать напрямую общаться с президентом России по телефону для достижения договоренностей о следующем этапе обмена удерживаемыми лицами.

"Есть еще один [формат], который сработал. Это прямые [телефонные] переговоры с президентом Российской Федерации. По поводу возвращения наших людей и обмена я готов на прямые переговоры", - заявил Зеленский.

По его словам, в настоящее время существует три списка на обмен. "Первый мы должны обсуждать только с РФ, - уточнил он, добавив, что в него входят также крымчане. - Второй - это люди, которые находятся на территории Донбасса. И третий список - самый сложный. Это люди, подтверждения нахождение которых мы не имеем со стороны Донбасса".

"По первым двум трекам мы готовы хоть завтра, - сказал Зеленский. - Эти списки уже подготовлены нашей стороной. Мы готовы. Часть этих списков уже обсуждена даже в минском формате".

Украинский лидер предположил, что публикация стенограммы его разговора с Путиным, о необходимости которой говорили политические оппоненты Зеленского, поставила бы крест на дальнейшем общении и навредила бы процессу обмена удерживаемыми лицами.

"К чему приведет публикация моих разговоров с Путиным? Приведет ли она к какому-либо продолжению наших встреч? Нет, думаю, все будет закончено", - сказал президент Украины. "Я не буду ничего публиковать, потому что знаю, что это повредит процессу возвращения людей и окончанию войны", - добавил он.

Об отношениях с США

О необходимости опубликовать стенограмму телефонного разговора Путина и Зеленского в Киеве заговорили после того, как Белый дом опубликовал полную расшифровку телефонного разговора между Зеленским и президентом США Дональдом Трампом. Причем опубликовал аккурат перед первой личной встречей лидеров США и Украины.

Подобные действия "немножко подрывают любые дипломатические отношения", сказал Зеленский в ответ на вопрос американского журналиста. Украинский лидер отказался подробно комментировать свой разговор с Трампом, заметив, что это стало бы вмешательством в будущие американские выборы.

В то же время он заявил о готовности Киева расследовать подозрения о попытках украинских политиков повлиять на выборы президента США в 2016 году. "Если бывшая власть [Украины] вмешивалась в выборы, дайте детали, мы будем расследовать", - сказал он.

"Я думаю, что украинцы должны расследовать это сами. Основания для этого, наверное, есть", - добавил Зеленский. По его словам, это необходимо, чтобы гарантировать, что в будущем украинцы не будут вмешиваться в выборы в какой-либо другой стране.

Украинский президент также заявил, что Киев готов совместно с США расследовать деятельность украинской компании Burisma, в руководство которой в прошлом входил Хантер Байден, сын бывшего вице-президента США Джозефа Байдена, который считается вероятным соперником Трампа на президентских выборах в 2020 году.

"Я уже говорил, что, если это будет общее дело, общая следственная комиссия обоих генеральных прокуроров (Украины и США - прим. ТАСС) в отношении дела Burisma, - то мы готовы расследовать вмешательство в выборы с украинской стороны, если оно было, потому что про это действительно есть много разных материалов, но они должны быть подтверждены", - сказал Зеленский.

Рекорд установлен

После восьми с небольшим часов общения президента с прессой его пресс-секретарь Юлия Мендель решила преподнести ему сюрприз.

"У нас хорошая новость - мировой рекорд по продолжительности общения с прессой", - заявила она и пригласила к столу с журналистами представителя Национального реестра рекордов Украины.

Тот вручил Зеленскому соответствующий сертификат со словами, что прежний рекорд превышен уже на 45 минут. При этом он не стал уточнять, кого же именно "побил" президент Зеленский.

Глава государства в ответ лишь сказал, что "не любит награды", но поблагодарил за оформление такого достижения.

Как поспешили заметить в этой связи украинские СМИ, до сегодняшнего дня самую длинную пресс-конференцию в мире проводил президент Белоруссии Александр Лукашенко. В 2017 году он отвечал на вопросы журналистов 7 часов 20 минут.