Суд Гааги зарезервировал на полгода судебный комплекс для проведения слушаний по делу MH17

ГААГА, 11 октября. /ТАСС/. Окружной суд Гааги зарезервировал судебный комплекс "Схипхол" с усиленными мерами безопасности почти на полгода для проведения слушаний по делу о крушении Boeing на Украине в июле 2014 года. Об этом говорится в распространенном в четверг пресс-релизе инстанции.

Для слушаний зарезервированы пять периодов: четыре в 2020 году (с 9 по 13 марта, с 23 по 27 марта, с 8 июня по 3 июля и с 31 августа по 13 ноября) и один в 2021 году (с 1 февраля по 26 марта). В общей сложности это 25 недель.

Как отметили в суде, "бронирование дат необходимо для того, чтобы обеспечить проведение судебного процесса по делу MH17". Судебный комплекс "Схипхол" используется для рассмотрения дел и других голландских судов в том случае, если существует необходимость усиленных мер безопасности (наиболее резонансные дела, суд над особо опасными преступниками и т.п. - прим. ТАСС).

Первое заседание пройдет 9 марта 2020 года и ознаменует начало первой фазы процесса. В ее ходе станет понятно, кто будет принимать участие в слушаниях, как идет расследование и что еще должно быть сделано. "На данный момент невозможно сказать, в какие именно даты будут проводиться слушания в указанные периоды и когда начнется сам суд, - добавили в инстанции. - Более детальный план будет разработан после первой фазы в марте 2020 года".

Пассажирский Boeing-777 компании "Малайзийские авиалинии", выполнявший рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился 17 июля 2014 года в Донецкой области Украины, в результате чего погибли 298 человек - граждане 10 государств. Несмотря на активные боевые действия, Киев не стал закрывать небо Донбасса для международных пассажирских рейсов. Для расследования катастрофы была создана Совместная следственная группа (ССГ), в которую вошли представители Австралии, Бельгии, Малайзии, Нидерландов и Украины.

В июне текущего года ССГ заявила, что установила четырех лиц, подозреваемых в причастности к крушению "Боинга". В их числе трое россиян - Игорь Гиркин, также известный под псевдонимом Стрелков, Сергей Дубинский и Олег Пулатов. Четвертым подозреваемым является гражданин Украины Леонид Харченко. Именно в их отношении начнется судебный процесс 9 марта 2020 года.