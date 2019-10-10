Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Расследование крушения Boeing в Донецкой области

Суд Гааги зарезервировал на полгода судебный комплекс для проведения слушаний по делу MH17

Речь идет о судебном комплексе "Схипхол"

ГААГА, 11 октября. /ТАСС/. Окружной суд Гааги зарезервировал судебный комплекс "Схипхол" с усиленными мерами безопасности почти на полгода для проведения слушаний по делу о крушении Boeing на Украине в июле 2014 года. Об этом говорится в распространенном в четверг пресс-релизе инстанции.

Для слушаний зарезервированы пять периодов: четыре в 2020 году (с 9 по 13 марта, с 23 по 27 марта, с 8 июня по 3 июля и с 31 августа по 13 ноября) и один в 2021 году (с 1 февраля по 26 марта). В общей сложности это 25 недель.

Как отметили в суде, "бронирование дат необходимо для того, чтобы обеспечить проведение судебного процесса по делу MH17". Судебный комплекс "Схипхол" используется для рассмотрения дел и других голландских судов в том случае, если существует необходимость усиленных мер безопасности (наиболее резонансные дела, суд над особо опасными преступниками и т.п. - прим. ТАСС).

Первое заседание пройдет 9 марта 2020 года и ознаменует начало первой фазы процесса. В ее ходе станет понятно, кто будет принимать участие в слушаниях, как идет расследование и что еще должно быть сделано. "На данный момент невозможно сказать, в какие именно даты будут проводиться слушания в указанные периоды и когда начнется сам суд, - добавили в инстанции. - Более детальный план будет разработан после первой фазы в марте 2020 года".

Пассажирский Boeing-777 компании "Малайзийские авиалинии", выполнявший рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился 17 июля 2014 года в Донецкой области Украины, в результате чего погибли 298 человек - граждане 10 государств. Несмотря на активные боевые действия, Киев не стал закрывать небо Донбасса для международных пассажирских рейсов. Для расследования катастрофы была создана Совместная следственная группа (ССГ), в которую вошли представители Австралии, Бельгии, Малайзии, Нидерландов и Украины.

В июне текущего года ССГ заявила, что установила четырех лиц, подозреваемых в причастности к крушению "Боинга". В их числе трое россиян - Игорь Гиркин, также известный под псевдонимом Стрелков, Сергей Дубинский и Олег Пулатов. Четвертым подозреваемым является гражданин Украины Леонид Харченко. Именно в их отношении начнется судебный процесс 9 марта 2020 года.

Теги
Расследование крушения Boeing в Донецкой области
Реклама на ТАСС
Трамп: США могут пойти на жесткие санкции в отношении Турции
Глава Белого дома отметил, что последнее, чего он хотел бы - это "опять послать тысячи и тысячи солдат и победить опять всех"
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС