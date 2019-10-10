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Генассамблея ООН - 2019

В ООН призвали активизировать усилия в области разоружения

Председатель 74-й сессии Генассамблеи ООН Тиджани Мухаммад-Банде отметил, что "в ядерной войне не будет победителей"

ООН, 11 октября. /ТАСС/. Международное сообщество должно предпринять дополнительные усилия в сфере разоружения и недопущения распространения ядерного оружия. Об этом заявил в четверг на заседании Первого комитета (вопросы разоружения и международной безопасности) Генеральной Ассамблеи (ГА) ООН председатель 74-й сессии ГА ООН Тиджани Мухаммад-Банде.

"Когда встает вопрос о серьезных угрозах международной безопасности, с которыми мы сталкиваемся, важно, чтобы мы продолжали действовать с тем, чтобы выработать общие подходы и добиться того, чтобы процесс разоружения был эффективным во имя сохранения мира, - подчеркнул он. - Спустя почти три четверти века после учреждения ООН ядерная угроза все еще существует, и мы должны принять меры для того, чтобы не допустить распространения ядерного оружия или ослабления режима контроля над вооружениями".

Председатель 74-й сессии Генеральной Ассамблеи отметил, что "в ядерной войне не будет победителей". "Мы знаем, что любое применение ядерного оружия приведет к гуманитарной и экологической катастрофе, - добавил Мухаммад-Банде. - Ядерное разоружение должно быть для нас приоритетной задачей".

Он также напомнил, что в 2020 году в ООН состоится конференция по обзору Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО). "Это станет для всех нас поводом вновь сосредоточиться на проблемах нераспространения ядерного разоружения и мирного использования ядерной энергии", - добавил Мухаммад-Банде.

Теги
Генассамблея ООН - 2019
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