ВС Турции "уничтожили 277 террористов" в ходе операции в Сирии

АНКАРА, 11 октября. /ТАСС/. Вооруженные силы Турции заявили об уничтожении "277 террористов" в ходе военной операции "Источник мира" в Сирии.

Зачем Турции понадобилась операция в Сирии?

Война как "Источник мира".

Война как "Источник мира". Зачем Турции понадобилась операция в Сирии?

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Об этом говорится в распространенном в пятницу заявлении Министерства национальной обороны Турции.

"В рамках операции "Источник мира" были нейтрализованы еще 49 террористов из Рабочей партии Курдистана и "Сил народной самообороны". Таким образом, общее число уничтоженных террористов составляет 277", - отмечается в коммюнике.

Ранее в пятницу Минобороны Турции также сообщило о гибели первого турецкого военнослужащего в ходе боевых действий в Сирии.