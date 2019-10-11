Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Военная операция Турции на севере Сирии
Обновлено 

ВС Турции "уничтожили 277 террористов" в ходе операции в Сирии

Ранее Минобороны Турции сообщило о гибели первого турецкого военнослужащего в ходе боевых действий в Сирии

АНКАРА, 11 октября. /ТАСС/. Вооруженные силы Турции заявили об уничтожении "277 террористов" в ходе военной операции "Источник мира" в Сирии.

На эту тему
Война как "Источник мира". Зачем Турции понадобилась операция в Сирии?

Об этом говорится в распространенном в пятницу заявлении Министерства национальной обороны Турции.

"В рамках операции "Источник мира" были нейтрализованы еще 49 террористов из Рабочей партии Курдистана и "Сил народной самообороны". Таким образом, общее число уничтоженных террористов составляет 277", - отмечается в коммюнике.

Ранее в пятницу Минобороны Турции также сообщило о гибели первого турецкого военнослужащего в ходе боевых действий в Сирии.

Теги
СирияТурцияВоенная операция Турции на севере Сирии
Реклама на ТАСС
Лукашенко призвал поддержать инициативу о принятии декларации о неразмещении РСМД
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС