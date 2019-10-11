Япония допускает наличие у КНДР ракет с ядерными боеголовками

ТОКИО, 11 октября. /ТАСС/. Власти Японии допускают возможность того, что КНДР в настоящее время обладает ракетами с ядерными боеголовками. Об этом в пятницу заявил министр обороны Японии Таро Коно в ходе прений в национальном парламенте страны.

"Судя по всему, это так", - ответил Коно на вопрос, можно ли считать, что у КНДР уже есть ракеты с ядерными боеголовками. Глава японского оборонного ведомства, который до недавнего времени занимал пост главы МИД Японии, также подчеркнул, что в японском правительстве осознают, что "ракетные технологии Северной Кореи развиваются быстрыми темпами".

КНДР летом этого года возобновила ракетные пуски в сторону Японского моря. По данным японских и южнокорейских военных, обычно речь идет об испытаниях баллистических ракет малой дальности.