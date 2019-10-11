ЕС опасается, что операция Турции в Сирии приведет к новым потокам беженцев

БРЮССЕЛЬ, 11 октября. /ТАСС/. Евросоюз опасается, что военная операция Турции в Сирии приведет к новым потокам беженцев из арабской страны. Об этом заявил журналистам в Брюсселе представитель ЕС в преддверии встречи глав МИД 28 стран сообщества в Люксембурге.

"Мы очень опасаемся, что это подорвет политический процесс и приведет к новым потокам беженцев", - сказал он.

Дипломат подтвердил, что главы МИД обсудят в Люксембурге действия Турции в Сирии. "Министры, как ожидается, пошлют очень ясный сигнал Турции с призывом прекратить односторонние военные действия", - подчеркнул он.

На вопрос журналистов о том, будут ли обсуждаться санкции в отношении Анкары, представитель ЕС сказал: "Что именно будет сделано (в ответ на операцию Турции - прим. ТАСС), обсудят в понедельник министры. Я не хочу прогнозировать обсуждение министров, они будут решать этот вопрос".

9 октября Турция объявила о проведении на севере Сирии операции "Источник мира", которая началась с авиаударов ВВС Турции по позициям курдских формирований. Целью операции является создание на севере Сирии буферной зоны, которая должна стать защитным поясом для турецкой границы. Туда, по замыслу Анкары, смогут вернуться из Турции сирийские беженцы. Сирийское государственное агентство САНА назвало операцию агрессией, мировое сообщество осудило действия Анкары.