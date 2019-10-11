Решение по вопросу отвода судьи в деле о скифском золоте примут 1 ноября

ГААГА, 11 октября. /ТАСС/. Апелляционный суд Гааги вынесет решение по вопросу отвода судьи в деле о скифском золоте 1 ноября. Об этом заявил председательствующий по делу судья Й. ван Кемпен (согласно устоявшейся практике, имена судей в Нидерландах не называются - прим. ТАСС), закрывая проходившие в пятницу слушания.

Решение инстанции будет окончательным и не подлежащем обжалованию. Как отметили в беседе с корреспондентом ТАСС эксперты, представляющие российскую сторону, судьям предстоит принять очень сложное решение. По их словам, в случае удовлетворения ходатайства Украины об отводе судьи, возникнет множество сложных вопросов. Должно ли дело рассматриваться заново? Будет ли отменено вынесенное ранее апелляционным судом Амстердама промежуточное решение, отменяющее решение окружного суда голландской столицы? Должны ли будут два других судьи отказаться от рассмотрения дела? Что делать, если за время решения вопросов в деле возникнут новые обстоятельства? И на кого ляжет финансовое бремя?

Ранее в ходе слушаний адвокат Мартен Сандерс, представляющий интересы украинской стороны, заявил, что Киев требует отвода судьи Д. Оранье, поскольку его беспристрастность вызывает сомнения. По его словам, около 10 лет назад Оранье "представлял интересы российской компании "Промнефтьстрой" в "деле ЮКОСа", а по сути, защищал интересы российской стороны". В этот период он тесно работал с двумя другими представлявшими интересы РФ адвокатами - Робом Мейером и Мариэль Коппенол-Лафорс. Эти же адвокаты в настоящее время защищают интересы крымских музеев в деле о скифском золоте.

Золото раздора

Скифское золото - коллекция экспонатов из более чем 2 тыс. предметов, которые использовались для оформления выставки "Крым: золото и секреты Черного моря", проходившей с февраля по август 2014 года в Музее Алларда Пирсона в Амстердаме. Неопределенная ситуация с коллекцией возникла после воссоединения Крыма с РФ в марте 2014 года. Свои права на экспонаты, вывезенные с полуострова, заявили как крымские музеи, так и Украина. В связи с этим Университет Амстердама, курирующий работу Музея Алларда Пирсона, приостановил процедуру передачи ценностей до достижения договоренности между сторонами или решения вопроса в юридическом порядке.

В числе музеев, экспонаты которых сейчас находятся в Амстердаме, - Центральный музей Тавриды, Керченский историко-культурный заповедник, Бахчисарайский историко-культурный заповедник и Национальный заповедник "Херсонес Таврический". Экспонаты Киевского музея, которые также были представлены на выставке, были возвращены Украине.

Украинская сторона считает, что скифское золото является частью культурного наследия страны, которое в настоящее время незаконно удерживается Нидерландами. Кроме того, страна заявляет свои права на владение экспонатами. Крымские музеи, со своей стороны, считают скифское золото частью своего культурного наследия. Они опасаются, что если Музей Алларда Пирсона передаст экспонаты Украине, то они никогда не вернутся в их коллекцию. Крымские музеи заявляют, что экспонаты должны быть возвращены музеям, во-первых, в соответствии с договорами с Музеем Алларда Пирсона о передаче предметов во временное пользование, а во-вторых, в соответствии с правом на оперативное управление по украинским законам.

Окружной суд Амстердама в декабре 2016 года принял решение, что скифское золото в соответствии с голландскими законами и нормами международного права должно быть возвращено украинской стороне. При этом инстанция отказалась выносить решение о принадлежности, отметив, что этот вопрос должен решаться уже после того, как коллекция вернется на Украину. В марте 2017 года крымские музеи подали апелляцию на данное решение. В марте этого года апелляционный суд Амстердама вынес промежуточное решение, отменив решение окружного суда. Однако при этом инстанция не дала ответа относительно принадлежности экспонатов, запросив у сторон дополнительные документы.