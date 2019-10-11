СМИ: курды сообщили об убитых в Сирии 262 боевиках сирийской оппозиции и турецких солдатах

ТАСС, 11 октября. Потери среди турецких военнослужащих и союзных им боевиков из сирийской оппозиции с начала военной операции Турции на севере Сирии во время боев с арабо-курдской вооруженной коалицией "Силы демократической Сирии" (СДС) составили в общей сложности 262 человека. Такие данные привел в пятницу телеканал Rudaw со ссылкой на заявление СДС.

Война как "Источник мира". Зачем Турции понадобилась операция в Сирии?

По утверждению СДС, сами курды потеряли 22 бойца.

Между тем ранее министр национальной обороны Турции Хулуси Акар заявил, что турецкие ВС в ходе операции "уничтожили 342 террориста". Кроме того, в Минобороны Турции подтвердили гибель одного турецкого военнослужащего с начала боевых действий.

9 октября Анкара объявила о проведении на севере Сирии военной операции "Источник мира", которая началась с авиаударов ВВС республики по позициям курдских формирований. Ее целью - создание там буферной зоны, которая должна стать защитным поясом для турецкой границы. Туда, по замыслу Анкары, смогут вернуться из Турции сирийские беженцы. Государственное агентство SANA назвало операцию агрессией, мировое сообщество осудило действия Анкары.