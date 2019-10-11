Ставший нобелевским лауреатом премьер Эфиопии посетит саммит РФ и Африки

МОСКВА, 11 октября. /ТАСС/. Премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед, получивший Нобелевскую премию мира за инициативу по разрешению приграничного конфликта с Эритреей, станет участником саммита Россия - Африка в Сочи. Об этом сообщили в пятницу ТАСС в эфиопском посольстве в Москве.

"Подтверждаем, что премьер-министр приедет в Сочи", - информировал собеседник агентства.

Ахмед стал премьер-министром Эфиопии в апреле 2018 года. Он объявил, что хочет возобновления мирных переговоров с Эритреей. В тесном сотрудничестве с ее президентом Исайясом Афеворки Ахмед разработал принципы мирного соглашения, чтобы вывести две страны из тупика "ни мира, ни войны", отмечается в решении Нобелевского комитета. Эти принципы изложены в декларациях, которые лидеры двух государств подписали в июле и сентябре прошлого года.

Саммит и экономический форум Россия - Африка пройдут 23-24 октября в Сочи. На мероприятие приглашены руководители всех 54 государств континента.