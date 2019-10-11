Минобороны Турции сообщило о гибели еще одного военного на северо-востоке Сирии

АНКАРА, 11 октября. /ТАСС/. Еще один турецкий военнослужащий погиб в пятницу в ходе операции "Источник мира" на северо-востоке Сирии.

Зачем Турции понадобилась операция в Сирии?

Война как "Источник мира".

Война как "Источник мира". Зачем Турции понадобилась операция в Сирии?

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Об этом говорится в распространенном заявлении Министерства национальной обороны Турции.

"Наш военный 11 октября 2019 года погиб во время столкновения с террористами из РПК (Рабочая партия Курдистана - прим. ТАСС) и СНС ("Силы народной самообороны" - прим. ТАСС) в районе проведения операции "Источник Мира", - отмечается в коммюнике.

О гибели первого турецкого военного в Сирии Минобороны сообщило в ночь с четверга на пятницу.