Президент Эквадора готов к диалогу с лидерами протеста

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 12 октября. /ТАСС/. Президент Эквадора Ленин Морено пригласил лидеров охвативших страну протестов коренного населения к "прямому диалогу" в целях прекращения насилия и стабилизации внутриполитической ситуации. Соответствующее видеопослание распространила в пятницу пресс-служба главы государства.

"Необходимо положить конец насилию. Нужно найти решение проблем страны. Приглашаю руководство [объединений коренного населения Эквадора] к прямому диалогу со мной", - сказал политик.

Он уточнил, что готов обсудить ставший причиной массового народного недовольства указ об отмене субсидий на автомобильное топливо. "Поговорим о том, куда должны пойти ресурсы, и позаботимся о том, чтобы они дошли до тех, кто в них больше всего нуждается", - предложил Морено.

"Возьмем в собственные руки разрешение разногласий. Стране необходимо вернуть мир", - заключил политик.

На прошлой неделе глава государства подписал указ об отмене с 3 октября субсидий на дизельное топливо и бензин, после чего цены на них выросли более чем на 120%. Страну охватили протесты, которые в некоторых городах переросли в беспорядки. В сложившейся ситуации Морено объявил о введении чрезвычайного положения.

В среду министр внутренних дел Мария Паула Ромо заявила, что во время акций более 400 человек, включая 86 полицейских, обратились за медицинской помощью. Аппарат уполномоченного по правам человека в республике сообщил о гибели пятерых человек в ходе столкновений между полицией и манифестантами.