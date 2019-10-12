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Замгоссекретаря США посетит Саудовскую Аравию, ОАЭ и встретится с президентом Йемена

Дэвид Хейл намерен обсудить конфликт в Йемене и обсудит способы противостояния "продолжающимся дестабилизирующим действиям иранского режима"

ВАШИНГТОН, 12 октября. /ТАСС/. Заместитель госсекретаря США по политическим делам Дэвид Хейл посетит 12-18 октября Саудовскую Аравию и Объединенные Арабские Эмираты, а также встретится с президентом Йемена Абд Раббо Мансуром Хади. Об этом сообщила в субботу пресс-служба Госдепартамента.

"Он обсудит двусторонние и региональные вопросы, в том числе конфликт в Йемене. Заместитель госсекретаря выразит продолжающуюся поддержку со стороны США политическому процессу под руководством ООН, а также подчеркнет, что политическое решение является единственным путем к миру, процветанию, стабильности и единству в Йемене. Он также обсудит способы противостояния продолжающимся дестабилизирующим действиям иранского режима", - говорится в заявлении.

В ночь на 14 сентября два крупнейших предприятия саудовской национальной нефтяной компании Saudi Aramco в Абкаике и Хурайсе были атакованы беспилотниками. Ответственность за нападение взяли на себя мятежники-хуситы из йеменского движения "Ансар Аллах", заявившие, что при совершении диверсии были использованы 10 начиненных взрывчаткой беспилотных летательных аппаратов. В результате взрывов и пожаров, вызванных ударами, добыча крупнейшего в мире экспортера нефти упала на 5,7 млн баррелей с 9,8 млн баррелей в сутки.

США, Саудовская Аравия, Великобритания, Франция и ФРГ возложили ответственность за нападение на Иран. По их версии, атака была организована с применением беспилотников и ракет, которых нет в арсенале хуситов.

В Тегеране эти обвинения назвали беспочвенными.

Теги
СШАОАЭЙеменХади, Абд Раббо МансурСаудовская Аравия
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