Глава МИД Британии заявил, что НАТО должна противостоять "российской угрозе"

ЛОНДОН, 12 октября. /ТАСС/. НАТО должна противостоять угрозе, которую якобы представляет для стран Запада Россия, однако также оставаться открытой для возможности улучшения отношений с РФ. Об этом заявил в субботу, выступая на ежегодной сессии Парламентской ассамблеи НАТО в Лондоне, глава МИД Великобритании Доминик Рааб.

"Я хочу сказать об этом открыто. Нам необходим подход, который бы способствовал возможности улучшить отношения с Россией, когда и если Россия продемонстрирует, что она всерьез готова и способна сотрудничать с нами в поддержании международного права вместо того, чтобы подрывать его", - сказал министр, обвинив Москву в целом ряде нарушений норм международного права, а также осуществлении химической атаки в английском Солсбери.

По словам Рааба, НАТО должна "адаптировать свой оборонный потенциал и потенциал сдерживания" к "агрессивным действиям России", для чего альянс среди прочего увеличивает поддержку, оказываемую странам Балтии, Украине и Грузии. При этом министр также заявил о необходимости быстрее адаптироваться к новому типу угроз - кибератакам, гиперзвуковым ракетным системам, автономным системам вооружений.

"На декабрьской встрече лидеров НАТО [в Лондоне] мы бы также хотели увидеть, что наши союзники отвечают на меняющиеся угрозы в космосе и в сфере новых технологий так же, как они уже отвечали на кибернетические угрозы, - сказал глава МИД. - На встрече мы хотели бы убедиться в нашей готовности с силой отвечать на гибридные атаки, влияющие на повседневную жизнь наших граждан, идет ли речь об утечке данных об их банковских счетах или подрыве доверия к выборам или демократическим институтам в наших странах".

По версии британской стороны, 4 марта 2018 года бывший полковник ГРУ (Главного разведывательного управления, ныне Главного управления Генштаба ВС РФ) Сергей Скрипаль, осужденный в РФ за шпионаж в пользу Великобритании, и его дочь Юлия подверглись в городе Солсбери воздействию боевого нервно-паралитического вещества семейства "Новичок". Лондон выступил с утверждением, что Москва с высокой долей вероятности причастна к этому инциденту. Россия категорически отвергла все спекуляции на этот счет, указав, что программ разработки такого вещества ни в СССР, ни в РФ не существовало.