Лидеры протестов в Эквадоре приняли предложение президента о диалоге

БУЭНОС-АЙРЕС, 12 октября. /ТАСС/. Лидеры охвативших Эквадор протестов коренного населения согласились на предложенный президентом Ленином Морено диалог. Об этом сообщила в субботу Конфедерация коренных национальностей республики в Twitter.

"После обсуждения со всеми общинами, организациями, представителями коренных народов и общественных движений мы решили принять участие в прямом диалоге с Морено об отмене или пересмотре указа 883 [об отмене субсидий на топливо]", - говорится в сообщении. В нем подчеркивается, что протестующие настаивают на публичном характере переговоров.

В пятницу Морено пригласил лидеров протестующих к "прямому диалогу" в целях прекращения насилия и стабилизации внутриполитической ситуации. Первой реакцией Конфедерации был отказ от переговоров до тех пор, как правительство не откажется от отмены субсидий.

На прошлой неделе президент подписал указ об отмене с 3 октября субсидий на дизельное топливо и бензин, после чего цены на них выросли более чем на 120%. Страну охватили протесты, которые в некоторых городах переросли в беспорядки. В сложившейся ситуации Морено объявил о введении чрезвычайного положения.

В среду министр внутренних дел Мария Паула Ромо заявила, что во время акций более 400 человек, включая 86 полицейских, обратились за медицинской помощью. Аппарат уполномоченного по правам человека в южноамериканской республике сообщил о гибели пятерых человек в ходе столкновений между полицией и манифестантами.

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