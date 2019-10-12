Мэттис считает, что отвод войск США из Сирии из-за Турции неминуемо повлечет подъем ИГ

НЬЮ-ЙОРК, 12 октября. /ТАСС/. Отвод американских войск с северо-востока Сирии из-за операции Турции неминуемо приведет к подъему террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ). С таким предостережением выступил бывший министр обороны США Джеймс Мэттис в интервью NBC, отрывок которого был размещен в субботу в Twitter этой телекомпании.

"Нам [США] приходится сохранять давление на ИГ, чтобы оно не возродилось", - отметил Мэттис, возглавлявший Пентагон с января 2017 года по январь 2019 года. "Мы можем желать завершения войны [с терроризмом], мы можем даже объявить ее завершенной. Можно вывести свои войска, как это сделал президент [Барак] Обама в случае с Ираком, однако, как говорят военные, у противника также есть право голоса", - продолжал бывший министр обороны.

"В данном случае ИГ снова поднимется, если мы не будем продолжать оказывать на него давление. То, что они возродятся, это данность", - предупредил Мэттис. "Курды приспособятся (к противодействию террористам в условиях отвода американских войск - прим. ТАСС), но этот отвод негативно отразится на их боевой готовности. Вопрос состоит в том, в какой степени", - добавил экс-глава Пентагона. Полностью интервью с ним выйдет в эфир в воскресенье.

Президент США Дональд Трамп заявил 7 октября о том, что США начали выводить войска с северо-востока Сирии. 9 октября Турция объявила о проведении на севере Сирии операции "Источник мира", которая началась с авиаударов ВВС по позициям курдских формирований. Целью операции является создание там буферной зоны, которая должна стать защитным поясом для турецкой границы. Туда, по замыслу Анкары, смогут вернуться из Турции сирийские беженцы. Сирийское государственное агентство САНА назвало операцию агрессией, мировое сообщество осудило действия Анкары.