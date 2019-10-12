В Тунисе пройдет второй тур президентских выборов

ТУНИС, 13 октября. /ТАСС/. Второй тур досрочных президентских выборов пройдет в Тунисе в воскресенье. В нем примут участие независимый кандидат Каис Саид и лидер партии "Сердце Туниса" медиамагнат Набиль Каруи, выпущенный в преддверии голосования из тюрьмы, куда он был помещен по обвинениям в коррупции и финансовых махинациях.

В первом туре два кандидата получили наибольшее количество голосов - 18,4% и 15,6% соответственно.

Независимый кандидат с поддержкой исламистов

Успех Саида в первом туре выборов, состоявшемся 15 сентября, политологи объяснили тем, что он не связан с действующим политическим истеблишментом. Он отказался от финансирования своей предвыборной кампании из государственного бюджета, а его предвыборный штаб состоял всего из 15 человек.

Саид, профессор в области юриспруденции, автор книг и статей по конституционному праву, принимал участие в подготовке поправок к уставу Лиги арабских государств, входил в экспертный совет по разработке новой тунисской конституции. Он выступает за децентрализацию власти, либерализацию политических институтов и изменение порядка формирования парламента. Согласно его идее, тунисцы могли бы избирать небольшие местные советы, из состава которых выбирались бы региональные и национальные представители.

В то же время Саид поддерживает закон о смертной казни террористов, принятый в 2015 году, выступает за уголовное преследование гомосексуалистов и против уравнивания мужчин и женщин в правах наследования.

Уверенности Саиду во втором туре голосования придает тот факт, что умеренная исламистская партия Туниса "Возрождение", одержавшая победу на прошедших 6 октября парламентских выборах и обеспечившая себе 52 из 217 мест в законодательном органе, выступила в поддержку его кандидатуры.

В народе Саид получил прозвище "Робокоп" за внешнее сходство и манеру речи, напоминающую героя одноименного американского фильма.

Медиамагнат с политическими амбициями

Набиль Каруи, занявший второе место в первом туре выборов, свою профессиональную деятельность начал в сфере маркетинга и продаж в транснациональных корпорациях. Затем он перешел на работу в частный французский телеканал Canal+, который открывал вещание в странах Северной Африки, и посвятил себя работе в телекоммуникационной сфере.

Во время президентских выборов 2014 года Каруи поддерживал Бежи Каида ас-Себси, который был избран на высший государственный пост. Тогда же вошел в правящую партию "Нидаа Тунис". Во время правления ас-Себси (2014-2019 годы) Набиль Каруи был одной из ключевых фигур тунисского медиапространства. В 2017 году из-за разногласий с новым лидером правящей партии Хафезом Каидом ас-Себси - сыном Бежи Каида - принял решение покинуть ее ряды.

В июне 2019 года основал и возглавил партию "Сердце Туниса". Тогда же объявил о выдвижении своей кандидатуры на президентских выборах 2019 года. В своей предвыборной программе Каруи пообещал в первые 90 дней после вступления в должность принять национальный пакт о борьбе с бедностью. Кроме того, он предлагает создать новую модель экономического развития Туниса, предусматривающую переход к цифровой экономике, упрощение бюрократических процедур, проведение налоговых реформ для улучшения делового и инвестиционного климата.

23 августа 2019 года Каруи был арестован по обвинениям в уклонении от уплаты налогов, коррупции и отмывании денег. Его сторонники расценили этот арест как попытку исключить Каруи из предвыборной гонки. 9 октября 2019 года Кассационный суд постановил освободить его из тюрьмы, однако уголовное дело закрыто не было.

На прошедших парламентских выборах партия Каруи "Сердце Туниса" заняла второе место и получила 38 мандатов.

Тунис делает свой выбор

Свой голос за главу государства смогут отдать более 7 млн жителей Тунисской Республики, население которой составляет около 11 млн человек. В большинстве регионов страны избирательные участки откроют свои двери в 08:00 по местному времени и закроются в 18:00 (10:00-20:00 мск). В отдельных районах время работы участков по соображениям безопасности было сокращено. Голосование пройдет в 33 округах, из которых 27 расположены на территории страны.

За рубежом выборы уже начались: первыми 11 октября проголосовали граждане Туниса, живущие в Австралии, а последние избирательные участки - на Западом побережье США - закроются 14 октября.

Согласно тунисскому закону о выборах и референдуме, результаты голосования должны быть объявлены Высшей независимой комиссией по выборам (ВНКВ) не позднее трех дней с момента закрытия последнего избирательного участка.

В соответствии с конституцией Туниса президент республики избирается сроком на пять лет на всеобщих прямых выборах путем тайного голосования. Кандидат на пост главы государства должен быть мусульманином не младше 35 лет.

По информации главы ВНКВ Набиля Баффуна, за ходом президентских выборов в республике следят более 4,5 тысяч независимых наблюдателей, в том числе представители стран Европейского союза, США, а также сотрудники местных, региональных и международных НПО.