Первый министр Шотландии пообещала до конца года затребовать референдум о независимости

ЛОНДОН, 13 октября. /ТАСС/. Первый министр Шотландии, лидер Шотландской национальной партии (ШНП) Никола Стерджен пообещала, что в течение предстоящих недель направит в Лондон официальный запрос о проведении повторного референдума о независимости региона. Об этом она заявила в воскресенье в интервью телерадиовещательной корпорации Би-би-си.

"Прямо сейчас я внесу [соответствующую] законодательную инициативу в парламент Шотландии, - сказала Стерджен. - После того, как этот законодательный этап пройдет, мы сделаем запрос в соответствии с разделом 30 Акта о Шотландии (от 1998 года - прим. ТАСС)". Согласно этому разделу, парламент Великобритании обязан предоставить региону право провести референдум. Для этого требуется согласие трех государственных институтов: парламента Шотландии, нижней и верхней палат парламента Соединенного Королевства.

Стерджен утвердительно ответила на вопрос ведущего программы, произойдет ли это в 2019 году, и добавила: "Это скорее всего произойдет в течение нескольких недель. Это случится скоро".

Референдум по вопросу о независимости Шотландии состоялся в 2014 году. 55% процентов его участников высказались за сохранение союза между Эдинбургом с Лондоном. Однако правящая в регионе ШНП воспользовалась итогами общебританского референдума о дальнейшем членстве в ЕС, на котором население Шотландии, в отличие от Великобритании в целом, не поддержало Brexit. Это обстоятельство дало повод для продвижения идеи нового референдума о независимости, который Стерджен собирается организовать до окончания полномочий нынешнего созыва шотландского парламента в 2021 году.