Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Первый министр Шотландии пообещала до конца года затребовать референдум о независимости

По словам Николы Стерджен, это произойдет в ближайшие недели

ЛОНДОН, 13 октября. /ТАСС/. Первый министр Шотландии, лидер Шотландской национальной партии (ШНП) Никола Стерджен пообещала, что в течение предстоящих недель направит в Лондон официальный запрос о проведении повторного референдума о независимости региона. Об этом она заявила в воскресенье в интервью телерадиовещательной корпорации Би-би-си.

"Прямо сейчас я внесу [соответствующую] законодательную инициативу в парламент Шотландии, - сказала Стерджен. - После того, как этот законодательный этап пройдет, мы сделаем запрос в соответствии с разделом 30 Акта о Шотландии (от 1998 года - прим. ТАСС)". Согласно этому разделу, парламент Великобритании обязан предоставить региону право провести референдум. Для этого требуется согласие трех государственных институтов: парламента Шотландии, нижней и верхней палат парламента Соединенного Королевства.

Стерджен утвердительно ответила на вопрос ведущего программы, произойдет ли это в 2019 году, и добавила: "Это скорее всего произойдет в течение нескольких недель. Это случится скоро".

Референдум по вопросу о независимости Шотландии состоялся в 2014 году. 55% процентов его участников высказались за сохранение союза между Эдинбургом с Лондоном. Однако правящая в регионе ШНП воспользовалась итогами общебританского референдума о дальнейшем членстве в ЕС, на котором население Шотландии, в отличие от Великобритании в целом, не поддержало Brexit. Это обстоятельство дало повод для продвижения идеи нового референдума о независимости, который Стерджен собирается организовать до окончания полномочий нынешнего созыва шотландского парламента в 2021 году.

Теги
Великобритания
Реклама на ТАСС
Эрдоган сообщил о гибели 18 граждан Турции в результате обстрелов курдскими формированиями
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС