Президент Египта встретится в Москве с премьером Эфиопии по проблеме плотины

КАИР, 13 октября. /ТАСС/. Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси договорился встретиться в Москве с премьер-министром Эфиопии Абийем Ахмедом, чтобы обсудить проблему плотины "Возрождение". С таким заявлением ас-Сиси выступил в воскресенье на симпозиуме в Каире, передает телеканал Al Arabiya.

"Мы договорились с премьер-министром Эфиопии встретиться в Москве и обсудить проблему плотины "Возрождение", - сказал он. По словам президента, решение проблемы "должно быть найдено".

Отношения между Каиром и Аддис-Абебой переживают очередной кризис из-за возведения Эфиопией высотной плотины. В частности, страны не могут договориться о сроках и объемах заполнения резервуаров плотины - Аддис-Абеба отклоняет египетский план, считая его потенциальным нарушением своего суверенитета.

Между тем, как заявил ас-Сиси, "Египет оказался на уровне бедности в плане воды из-за роста населения".

"Египетское правительство с 2014 года реализует комплексный план [по водоснабжению]: 200 млрд египетских фунтов (более $12 млрд) было потрачено на рециркуляцию воды через современные установки тройной очистки, чтобы мы могли использовать воду более одного раза, - пояснил он. - Опреснительные установки действуют во многих районах, таких как Эль-Аламейн, Галяла, Сохна, Хургада и Матрух, для обеспечения прибрежных городов опресненной морской водой".

Возведение "Великой Эфиопской плотины "Возрождение", состоящей из 15 радиально-осевых гидроагрегатов, началось в 2011 году. Согласно проекту, мощность ГЭС, которая будет представлять собой каскад из четырех плотин, составит 5250 МВт. В Аддис-Абебе рассматривают строительство ГЭС как гигантский экономический проект, который позволит не только вырабатывать электроэнергию для потребления на внутреннем рынке, но и экспортировать ее в соседние страны - Джибути, Кению, Судан.

Реализация проекта спровоцировала серьезный конфликт между Аддис-Абебой и Каиром, который опасается, что строительство плотины неминуемо приведет к сокращению объемов водной квоты Египта, которую тот получает из Нила, находясь в самом нижнем течении реки, понижению уровня реки и, как следствие, даже засухе. Каир настаивает на необходимости сохранения для себя прежней квоты распределения ресурсов Нила, которая составляет 55,5 млрд кубометров, и принятии египетского варианта соглашения. Очередной раунд переговоров в Судане в начале октября по вопросу плотины зашел в тупик, и сейчас Египет добивается подключения международных посредников к переговорному процессу, но Эфиопия отвергает этот сценарий.