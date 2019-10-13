Макрон: наступление Турции в Сирии создает условия для восстановления ИГ в регионе

ПАРИЖ, 13 октября. /ТАСС/. Президент Франции Эмманюэль Макрон предупредил о возможной угрозе восстановления влияния террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) в Сирии из-за наступательной операции, которую Турция проводит в северных районах этой страны. Об этом он заявил на пресс-конференции перед встречей с канцлером ФРГ Ангелой Меркель, которая прибыла в воскресенье в Париж.

"Мы убеждены, <...> что это наступление, с одной стороны, создает риск возникновения неприемлемой гуманитарной ситуации, а с другой - помогает ИГ восстановить силы в регионе, - сказал французский лидер. - В связи с этой ситуацией мы сохраняем повышенную координацию, это уже проявилось в прекращении поставок оружия Турции, а также проявится в инициативах, которые будут озвучены в ближайшие часы и дни".

Глава государства отметил, что в течение последних часов провел переговоры с президентом США Дональдом Трампом и президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Как подчеркнул Макрон, "общее желание [Запада] заключается в том, чтобы это наступление прекратилось".

Президент Турции опроверг в воскресенье информацию ряда СМИ о том, что боевикам ИГ удается бежать из тюрем в Сирии из-за проводимой Анкарой операции "Источник мира". На встрече с главными редакторами турецких СМИ в Стамбуле он подчеркнул, что эти слухи призваны ухудшить отношение со стороны Запада к Турции, и указал на "нелепые заявления" со стороны президента Франции Эмманюэля Макрона.