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Военная операция Турции на севере Сирии
Обновлено 

Эрдоган опроверг информацию о побегах из тюрем боевиков ИГ из-за операции в Сирии

По мнению президента, эти слухи распространяются для того, чтобы настроить Запад против Турции
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган Presidential Press Service via AP
Описание
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
© Presidential Press Service via AP

АНКАРА, 13 октября. /ТАСС/. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган опроверг в воскресенье информацию ряда СМИ о том, что боевикам террористической организации "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) удается бежать из тюрем в Сирии из-за проводимой Анкарой операции "Источник мира". Как он сообщил на встрече с главными редакторами турецких СМИ в Стамбуле, эти слухи распространяются для того, чтобы настроить Запад против Турции.

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"Это является дезинформацией. Сейчас это делается для того, чтобы спровоцировать Америку и Запад", - приводит его слова Anadolu.

По словам Эрдогана, мировые лидеры, с которыми он общается в последние дни, постоянно у него спрашивают об этой теме. "Среди них есть [президент] Франции [Эмманюэль Макрон]. Он делает какие-то нелепые заявления. Он в этой теме очень неопытный. Кто заплатит за Руанду? Пускай сначала это скажут", - отметил президент Турции, ранее уже не раз обвинявший Францию в геноциде меньшинства тутси в Руанде 1994 года.

В новость были внесены изменения (20:03 мск) - добавлены подробности.

Теги
РуандаСирияТурцияФранцияЭрдоган, Реджеп ТайипМакрон, ЭмманюэльВоенная операция Турции на севере Сирии
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