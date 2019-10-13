Эрдоган опроверг информацию о побегах из тюрем боевиков ИГ из-за операции в Сирии

АНКАРА, 13 октября. /ТАСС/. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган опроверг в воскресенье информацию ряда СМИ о том, что боевикам террористической организации "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) удается бежать из тюрем в Сирии из-за проводимой Анкарой операции "Источник мира". Как он сообщил на встрече с главными редакторами турецких СМИ в Стамбуле, эти слухи распространяются для того, чтобы настроить Запад против Турции.

"Это является дезинформацией. Сейчас это делается для того, чтобы спровоцировать Америку и Запад", - приводит его слова Anadolu.

По словам Эрдогана, мировые лидеры, с которыми он общается в последние дни, постоянно у него спрашивают об этой теме. "Среди них есть [президент] Франции [Эмманюэль Макрон]. Он делает какие-то нелепые заявления. Он в этой теме очень неопытный. Кто заплатит за Руанду? Пускай сначала это скажут", - отметил президент Турции, ранее уже не раз обвинявший Францию в геноциде меньшинства тутси в Руанде 1994 года.

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