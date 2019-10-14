Елизавета II: Великобритания сохранит ведущую роль на международной арене после Brexit

ЛОНДОН, 14 октября. /ТАСС/. Соединенное Королевство продолжит играть ведущую роль в решении важнейших международных вопросов после того, как выйдет из состава ЕС. Об этом заявила в понедельник королева Великобритании Елизавета II, открывая новую сессию парламента.

"После того, как Соединенное Королевство покинет Европейский союз, мое правительство сделает все необходимое, чтобы страна продолжила играть ведущую роль в международных делах, защищая свои интересы и насаждая свои ценности, - сказала Ее Величество в тронной речи. - Мое правительство будет находится в центре усилий по решению наиболее важных вопросов, касающихся международной безопасности, оно будет отстаивать свободу международной торговли и вместе с иностранными партнерами отвечать на главные глобальные вызовы. Приоритетами в этой сфере будут борьба с изменением климата и обеспечение доступа к качественному 12-летнему образованию для девочек по всему миру".

Ее Величество также подчеркнула, что британский кабмин "продолжит инвестировать в развитие Вооруженных сил" страны, а также будет тратить не менее 2% ВВП на оборону.

Послание королевы по традиции пишет действующее правительство, отражая в ежегодной тронной речи программу своей деятельности. Всего в этом году Елизавета II упомянула 26 законопроектов, которые кабинет премьер-министра Бориса Джонсона планирует представить на рассмотрение парламента. Часть из них будут регулировать политику королевства в сферах иммиграции, сельского хозяйства, рыболовства и торговли после Brexit и должны быть одобрены депутатами до 31 октября, когда, согласно планам Джонсона, страна должна будет покинуть ЕС.

Другие законодательные инициативы правительства включают борьбу с преступностью, ужесточение наказаний за серьезные правонарушения и преступления, совершенные иностранцами, реформирование пенитенциарной системы, а также систем здравоохранения и образования, создание новой транспортной и интернет-инфраструктуры.

Теперь у депутатов будет четыре-пять дней для обсуждения представленной королевой программы деятельности правительства, после чего документ будет поставлен на голосование. Последний раз парламент отвергал тронную речь королевы в 1924 году, когда пост премьера занимал консерватор Стэнли Болдуин.