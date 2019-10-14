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Партии Качиньского не удалось удержать большинство в Сенате Польши

По данным Государственной избирательной комиссии по итогам обработки 99,5% голосов, 51 место в состоящем из 100 кресел Сенате получат представители оппозиции и беспартийные кандидаты

ВАРШАВА, 14 октября. /ТАСС/. Правящая в Польше с 2015 года консервативная партия Ярослава Качиньского "Закон и справедливость" (ЗиС) не смогла удержать большинство в Сенате (верхней палате парламента) по итогам состоявшихся в стране парламентских выборов.

Как свидетельствуют данные Государственной избирательной комиссии по итогам обработки 99,5%, 51 место в состоящем из 100 кресел Сенате получат представители оппозиции и беспартийные кандидаты. В Сенате прошлого созыва у ЗиС был 61 мандат. Сейчас же они получили 44,71% и 49 кресел.

Тем временем в Сейме (нижней палате) представители ЗиС получили достаточное число голосов, чтобы самостоятельно сформировать правительство и продолжать принимать решения без необходимости вступать в коалицию.

Помимо ЗиС в Сейм Польши нового созыва прошли еще четыре политические объединения: крупнейшая оппозиционная сила "Гражданская коалиция", в которую вошли партии "Гражданская платформа" (ГП), "Зеленые", "Новочесна" и "Инициатива Польска", "Левые", "Польская коалиция" в составе Польской крестьянской партии и партии "Кукиз-15" и объединение праворадикальных сил под названием "Конфедерация".

Теги
Польша
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