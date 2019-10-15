Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Мексика дала укрытие трем оппозиционным парламентариям Эквадора в своем посольстве

Они являются членами Политического движения за гражданскую революцию и сторонниками экс-президента Эквадора Рафаэля Корреа

ТАСС, 15 октября. Посольство Мексики в эквадорской столице предоставило укрытие шести лицам, в том числе трем оппозиционным членам Национальной ассамблеи (парламента) Эквадора. Об этом сообщил в понедельник мексиканский МИД.

"Правительство Мексики, следуя своей дипломатической традиции, сегодня приняло в своем посольстве в Кито,  чтобы предоставить им защиту и укрытие, следующих лиц: заместителя члена парламента Луиса Фернандо Молину, члена парламента Соледад Буэндиа и ее супруга, члена парламента Карлоса Витери и ее супругу Танию Паукер, а также прокурора из префектуры Пичинча Леонидаса Анибаля Морено", - говорится в заявлении.

Внешнеполитическое ведомство также подчеркнуло, что Мексика продолжает придерживаться своей политики невмешательства во внутренние дела других стран, и выразила надежду, что Эквадор "найдет демократическое, мирное и согласованное путем диалога решение" кризиса.

Все законодатели, обратившиеся за помощью в посольство Мексики в Кито, являются членами Политического движения за гражданскую революцию и сторонниками экс-президента Эквадора Рафаэля Корреа. Ранее мексиканское посольство уже предоставило защиту другому члену этой оппозиционной партии Габриэлю Риваденейре.

1 октября президент Эквадора Ленин Морено подписал указ об отмене с 3 октября субсидий на дизельное топливо и бензин, после чего цены на них выросли более чем на 120%. Страну охватили протесты, которые в ряде городов переросли в беспорядки. 13 октября власти страны под давлением протестующих согласились аннулировать указ, вызвавший массовые манифестации. Противники действий правительства в свою очередь согласились прекратить акции неповиновения.

Теги
Корреа, РафаэльМексикаЭквадорМорено, Ленин
Реклама на ТАСС
Brexit
ЕС рассматривает возможность проведения внеочередного саммита по Brexit
По данным Би-би-си, ожидается, что по итогам саммита 17-18 октября в Брюсселе может быть сделано заявление о большом прогрессе в переговорах между Британией и ЕС
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС