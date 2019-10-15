Мексика дала укрытие трем оппозиционным парламентариям Эквадора в своем посольстве

ТАСС, 15 октября. Посольство Мексики в эквадорской столице предоставило укрытие шести лицам, в том числе трем оппозиционным членам Национальной ассамблеи (парламента) Эквадора. Об этом сообщил в понедельник мексиканский МИД.

"Правительство Мексики, следуя своей дипломатической традиции, сегодня приняло в своем посольстве в Кито, чтобы предоставить им защиту и укрытие, следующих лиц: заместителя члена парламента Луиса Фернандо Молину, члена парламента Соледад Буэндиа и ее супруга, члена парламента Карлоса Витери и ее супругу Танию Паукер, а также прокурора из префектуры Пичинча Леонидаса Анибаля Морено", - говорится в заявлении.

Внешнеполитическое ведомство также подчеркнуло, что Мексика продолжает придерживаться своей политики невмешательства во внутренние дела других стран, и выразила надежду, что Эквадор "найдет демократическое, мирное и согласованное путем диалога решение" кризиса.

Все законодатели, обратившиеся за помощью в посольство Мексики в Кито, являются членами Политического движения за гражданскую революцию и сторонниками экс-президента Эквадора Рафаэля Корреа. Ранее мексиканское посольство уже предоставило защиту другому члену этой оппозиционной партии Габриэлю Риваденейре.

1 октября президент Эквадора Ленин Морено подписал указ об отмене с 3 октября субсидий на дизельное топливо и бензин, после чего цены на них выросли более чем на 120%. Страну охватили протесты, которые в ряде городов переросли в беспорядки. 13 октября власти страны под давлением протестующих согласились аннулировать указ, вызвавший массовые манифестации. Противники действий правительства в свою очередь согласились прекратить акции неповиновения.