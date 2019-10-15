Опрос: большинство украинцев поддерживают проведение референдума о продаже земли

КИЕВ, 15 октября. /ТАСС/. Почти 60% украинцев выступают за проведение референдума по вопросу продажи сельскохозяйственной земли. Об этом свидетельствуют данные опроса, опубликованные во вторник на сайте Украинского центра экономических и политических исследований имени Александра Разумкова.

"Большинство граждан Украины считают, что вопрос введения рынка земли и отмены моратория на куплю и продажу земли сельскохозяйственного назначения необходимо вынести на всенародный референдум. Такого мнения придерживаются 59,3% респондентов", - сказано в сообщении. Почти четверть населения считает, что референдум проводить не стоит, еще 16,3% опрошенных не определились с ответом.

Если бы такой референдум состоялся в ближайшее воскресенье, то 69,1% опрошенных приняли бы в нем участие. При этом, среди всех опрошенных 21,5% респондентов заявили, что проголосовали бы за внедрение рынка земли и отмену моратория на продажу сельскохозяйственной земли, 57,2% проголосовали бы против этого, 21,2% затруднились ответить на этот вопрос.

Опрос проводился с 4 по 9 октября, в нем приняло участие 2015 респондентов в возрасте от 18 лет. Заявленная погрешность выборки составляет 2,3%, сообщила организация.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский поручил Верховной раде до 1 декабря принять законопроект о создании рынка земли сельскохозяйственного назначения и отменить мораторий на ее продажу. Узаконить оборот земли в рыночных условиях от Украины требуют Всемирный банк и Международный валютный фонд (МВФ). 20 сентября министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины опубликовало проект закона, который предусматривает снятие запрета на продажу земли сельскохозяйственного назначения с 1 октября 2020 года.

После снятия ограничений приобретать сельскохозяйственные земельные участки смогут граждане Украины, украинские юридические лица, а также территориальные общины и государство. Изначально Зеленский обещал, что покупать землю смогут исключительно граждане Украины, однако потом стало понятно, что землю смогут приобретать и украинские компании, среди собственников которых могут быть иностранцы.