Глава Гонконга раскритиковала высказывания сенатора США о "полицейском государстве"

ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 15 октября. /ТАСС/. Глава гонконгской администрации Кэрри Лам подвергла критике высказывания американского сенатора-республиканца Джоша Хоули о том, что этот специальный административный район Китая превращается в "полицейское государство". Подобные заявления являются "безответственными и необоснованными", подчеркнула она в беседе с журналистами во вторник.

"Гонконгские полицейские силы являются высокопрофессиональными и цивилизованными структурами, - отметила Лам. - Я хотела бы обратиться с вопросом к каждому политику: если бы в их собственной стране совершались массовые акты насилия, атаки бутылками с зажигательной смесью, поджоги, смертоносные нападения на полицейских, что бы они сделали? Как бы реагировали их стражи порядка?".

Самый молодой американский сенатор (от штата Миссури) - 39-летний Джош Хоули - в минувшее воскресенье прибыл в Гонконг с частным визитом, чтобы ознакомиться с ситуацией в мегаполисе, охваченном массовыми протестами. Она, по его мнению, "требует срочного решения", а Гонконг находится "под угрозой скатывания в полицейское государство". По окончании своего пребывания политик также обвинил местную полицию в чрезмерном, как он считает, применении силы против протестующих.

Хоули является одним из активных сторонников принятия в США законопроекта о демократии и правах человека в Гонконге. Этот документ находится на стадии рассмотрения в Вашингтоне и может быть утвержден уже на этой неделе. Он потребует от президента США ежегодно отчитываться перед Конгрессом о ситуации в Гонконге, а также вводить санкции в отношении лиц, ответственных, по мнению американцев, за нарушения прав местных активистов. Кроме того, документ предусматривает ежегодную оценку того, насколько Гонконг независим от Пекина для продления действующего в отношении него со стороны США льготного торгово-экономического и инвестиционного режима.

В понедельник вечером десятки тысяч антиправительственных демонстрантов в центре Гонконга, размахивая американскими флагами, призвали Белый дом как можно скорее принять этот акт.

Более четырех месяцев назад в Гонконге вспыхнули массовые акции протеста против попыток властей принять законопроект об экстрадиции, позволяющий выдавать правонарушителей материковому Китаю. Несмотря на решение главы администрации отказаться от этой инициативы, многие сторонники оппозиции из числа молодежи выражают готовность продолжать свои акции. Они усиливаются в выходные и праздничные дни и периодически сопровождаются беспорядками, блокированием улиц, поджогами, актами вандализма в метро, нападениями на полицейских.