МИД Испании: вердикт по делу каталонских политиков не мог решить региональную проблему

МАДРИД, 15 октября. /ТАСС/. Вынесение вердикта по делу каталонских политиков, причастных к организации референдума о независимости 2017 года, не было призвано урегулировать региональный кризис. Об этом заявил во вторник исполняющий обязанности главы МИД Испании Жозеп Боррель.

По его словам, Мадрид уважает вердикт суда в отношении лидеров сепаратистского движения. "Этот приговор не был призван урегулировать каталонский конфликт, приговоры не служат для урегулирования политических конфликтов", - добавил Боррель. По его мнению, кризис является, "в первую очередь, конфликтом между каталонцами".

"Печальнее всего видеть, как используется термин "каталонцы" самыми высокими каталонскими властями", - отметил и.о. главы МИД Испании. Он посетовал на то, что региональное руководство обычно имеет в виду лишь "ту часть общества, которая поддерживает их сепаратистские тезисы, но есть много каталонцев", которые не разделяют эту позицию.

"Не может быть, чтобы [глава правительства автономии Ким] Торра говорил "каталонцы", когда говорит от имени половины или еще меньшей части каталонцев, которые думаю так, как он", - сказал Боррель. Он считает, что Торра "не является представителем всех каталонцев - это суть проблемы". В этой связи и.о. министра призвал вести диалог для урегулирования проблемы в регионе.

Верховный суд Испании вынес в понедельник вердикт в отношении каталонских политиков, которые причастны к организации референдума о независимости, их приговорили к срокам до 13 лет тюрьмы. Некоторые из проходивших по делу признаны виновными в подстрекательстве к мятежу и растрате. Максимальный срок получил экс-замглавы правительства автономной области Ориол Жункерас.

1 октября 2017 года в Каталонии прошло голосование о выходе из состава королевства, Мадрид изначально называл этот референдум нелегитимным и отказывался признавать его результаты. 27 октября того же года парламент Каталонии утвердил резолюцию о провозглашении независимой республики. В ответ власти страны задействовали 155-ю статью конституции, которая ранее никогда не применялась и позволила ограничить самоуправление региона.