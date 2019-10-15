Генпрокуратура Белоруссии поставила вопрос о прекращении розыска Богачевой в республике

МИНСК, 15 октября. /ТАСС/. Генеральная прокуратура Белоруссии поставила вопрос о прекращении международного розыска гражданки РФ Анны Богачевой на территории республики. Об этом сообщил ТАСС во вторник официальный представитель Генпрокуратуры Белоруссии Дмитрий Брылев.

"Генпрокуратура поставила вопрос о прекращении международного розыска Богачевой на территории Беларуси. Она освобождена", - отметил представитель надзорного ведомства.

Брылев уточнил, что заместитель прокурора Фрунзенского района Минска "не усмотрел оснований для применения к Богачевой меры заключения под стражу с целью выдачи".

Богачева была задержана в Минске в одной из гостиниц в связи с нахождением в международном розыске. В феврале 2018 года власти США выдвинули обвинения против 13 граждан РФ, в том числе против Анны Богачевой, и трех российских организаций в попытках вмешаться в американские политические процессы и ход предвыборной президентской гонки 2016 года. Согласно обвинительному заключению, подготовленному аппаратом бывшего спецпрокурора США Роберта Мюллера, Богачева работала в "Агентстве интернет-исследований", которое якобы осуществляло такое вмешательство. По информации американского Минюста, Вашингтон намерен добиваться экстрадиции в США обвиняемых россиян.