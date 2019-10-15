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ЕС не смог согласовать запуск переговоров о членстве с Албанией и Северной Македонией

Этот вопрос будут обсуждать лидеры Евросоюза на ближайшем саммите в Брюсселе

ЛЮКСЕМБУРГ, 15 октября. /ТАСС/. Совет ЕС не смог во вторник принять решение о начале переговоров о вступлении в сообщество Албании и Северной Македонии, теперь вопрос будут обсуждать лидеры Евросоюза на саммите 17-18 октября в Брюсселе. Об этом сообщил по итогам заседания Совета ЕС еврокомиссар по расширению и политике соседства Йоханнес Хан.

"Решение о начале переговоров не принято. Теперь этот вопрос обсудят лидеры на саммите, я сохраняю оптимизм, я верю, что лидеры ЕС исправят это решение, - заявил он. - Мы должны быть последовательны. Две страны выполнили свои обязательства, теперь мы должны выполнить свои. Точка".

Как в свою очередь отметила министр по делам Европы председательствующей в Совете ЕС Финляндии Тютти Туппурайнен, "даже открытие переговоров не означает, что эти страны станут членами ЕС немедленно, на это могут потребоваться годы". Она заверила, что финское председательство и Еврокомиссия "сделали все возможное для достижения договоренности о начале консультаций, однако договоренности пока достичь не удалось".

По сообщениям европейских источников, открытие переговоров о вступлении Албании и Северной Македонии заблокировали Франция и Нидерланды. Ранее во вторник глава голландского МИД Стеф Блок заявил: "Каждую страну нужно судить по ее собственным заслугам. Оба государства сделали уже много, но Северная Македония еще должна принять закон о независимой прокуратуре. Если это будет сделано, переговоры смогут начаться. По поводу Албании мы считаем, что с ее стороны еще должна быть проделана дополнительная работа".

Давление Брюсселя

В начале октября главы всех институтов ЕС - Еврокомиссии, Европарламента и Европейского совета - призвали начать переговоры о приеме Албании и Северной Македонии. Однако большинство западноевропейских членов сообщества, в частности Франция и Нидерланды, выступают против старта консультаций в текущем году и намерены блокировать принятие этого решения в Совете ЕС.

Обе страны уже признаны официальными кандидатами на вступление в сообщество, что не позволит Евросоюзу отказаться от их приема, однако сама процедура переговоров может позволить достаточно долго отсрочивать этот момент, если оппозиция будет достаточно сильной. Например, переговоры о вступлении Турции в ЕС официально начались осенью 2005 года, но эта страна не имеет никаких шансов на вступление в сообщество и сегодня.

Теги
АлбанияСеверная Македония
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